  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Интернет-мошенники вторглись в сферу инвестиций: как быть начеку и сохранить деньги?

Подробнее...
default image
Экономический рост Литвы замедляется

Подробнее...
default image
В проекте – электронные визы для посещения почти всей России

Подробнее...
default image
Штраф за курение

Подробнее...
default image
Литва планирует увеличить количество военных и учредить новый батальон

Подробнее...
default image
"Аграрии" предлагают ввести налог на загрязняющие автомобили только при первой покупке

Подробнее...
default image
Минобороны РФ намерено вернуть понятие "военная тайна"

Подробнее...
default image
Бывший командующий ВС Литвы А. Поцюс присоединился к консерваторам

Подробнее...
default image
Кабмин назначил Р.Пожелу Генкомиссаром полиции Литвы

Подробнее...
default image
Столтенберг против исключения Турции из НАТО

Подробнее...
default image
Р.Пожела: Первая работа в полиции - ознакомиться с ситуацией

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Литва хочет больших выплат ЕС на смычку и сельскому хозяйству

Подробнее...
default image
Туск отказался баллотироваться на пост президента Польши

Подробнее...
default image
МВД выдвигает кандидатуру Р.Пожелы на должность генкомиссара полиции

Подробнее...
default image
Стало известно о бизнесе Трампа в Украине

Подробнее...
default image
Г.Науседа: новые миротворческий план более благоприятен для Москвы, чем для Киева

Подробнее...
default image
Бомбоубежище, найденное на месте Дома профсоюзов, вряд ли сохранят

Подробнее...
default image
В итальянских школах будут обучать поведению в соцсетях

Подробнее...
default image
В Каталонии жгли портреты короля Испании, протестуя против его визита

Подробнее...
default image
Жители Литвы уже могут обращаться за компенсацией на покупку автомобиля

Подробнее...
Деньги,Общество

У населения – полмиллиарда литов

Фото DFL/Альгирдаса Кубайтиса

Спустя почти пять лет после введения евро жители Литвы все еще не поменяли на евро около 447 млн литов, или 129,5 млн евро. В конце октября стоимость банкнот литов в обращении составляла 314,4 млн, стоимость монет — 113,9 млн, или 91,1 млн евро и 33 млн. евро соответственно. В конце октября в обращении находились нумизматические монеты на сумму 18,7 млн.

По данным Банка Литвы, процесс обмена литов на евро остается достаточно активным. «Граждане по-прежнему активно обменивают литы на евро: к концу октября этого года Банк Литвы осуществил более 12 тысяч обменных операций, в ходе которых было обменено более 9 миллионов литов, а в 2018 году зафиксировано 19 тысяч обменных операций, в ходе которых обменялось 13,3 млн литов», — сказали BNS в Банке Литвы.

Однако некоторые литы не вернутся в Центробанк просто потому, что они потеряны или уничтожены, а часть их население оставило на память. Банк Литвы также подчеркивает, что, хотя количество литов, еще не конвертированных в евро, кажется впечатляющим, оно представляет собой лишь небольшую часть литов в обращении до введения евро. Банк Литвы обменивает литы на евро бесплатно неограниченное время.

афиша

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600