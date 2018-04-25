У населения – полмиллиарда литов

Фото DFL/Альгирдаса Кубайтиса

Спустя почти пять лет после введения евро жители Литвы все еще не поменяли на евро около 447 млн литов, или 129,5 млн евро. В конце октября стоимость банкнот литов в обращении составляла 314,4 млн, стоимость монет — 113,9 млн, или 91,1 млн евро и 33 млн. евро соответственно. В конце октября в обращении находились нумизматические монеты на сумму 18,7 млн.

По данным Банка Литвы, процесс обмена литов на евро остается достаточно активным. «Граждане по-прежнему активно обменивают литы на евро: к концу октября этого года Банк Литвы осуществил более 12 тысяч обменных операций, в ходе которых было обменено более 9 миллионов литов, а в 2018 году зафиксировано 19 тысяч обменных операций, в ходе которых обменялось 13,3 млн литов», — сказали BNS в Банке Литвы.

Однако некоторые литы не вернутся в Центробанк просто потому, что они потеряны или уничтожены, а часть их население оставило на память. Банк Литвы также подчеркивает, что, хотя количество литов, еще не конвертированных в евро, кажется впечатляющим, оно представляет собой лишь небольшую часть литов в обращении до введения евро. Банк Литвы обменивает литы на евро бесплатно неограниченное время.