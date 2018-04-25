Год назад мы рассказали вам о нашем Мурлыке (Гарсюс по-литовски). Весь этот год мы надеялись, что для этого доброго и ласкового котика вскоре найдутся любящие и заботливые хозяева, но, к сожалению, Мурлыка все еще у нас приюте.

Очень жаль, что для многих самое важное – это внешний вид животного, поэтому такие на вид «неприметные» животные часто оказываются «за бортом».

Если вы любите животных не из-за цвета или пушистости их шерстки, вам важна их любовь и преданность и вы никогда их не предадите, мы с Мурлыкой очень ждем вас в нашем приюте. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».