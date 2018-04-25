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Духовное пространство

Святитель Киприан Московский

Ровно месяц остался до первого в истории нашей епархии празднования общего дня памяти литовских святых. Сегодня мы вспомним митрополита Киприана, чье имя воленс-ноленс связано с героем нашей предыдущей заметки Алексием Московским.

До обидного жаль, что личность этого великого человека, хоть и достаточно изучена историками и филологами, весьма поверхностно известна православным массам. В Литве нет ни одного храма или церковного придела в его честь. Да и в России их немного. На окраине Москвы, в Чертанове, стоит маленькая деревянная Киприановская церквушка и на Мосфильмовской улице еще меньшего размера часовня, освященная в его честь.

Сейчас, когда по воле политиков всех рангов и мастей людей провоцируют искать врагов и убивать друг друга, пример митрополита Киприана может стать знаменем для тех, кто стремится к миру и объединению родственных народов.

Эпоха, в которую жил святитель Киприан, у любителя истории вызывает благоговейный трепет. Дмитрий Донской, князь Альгирдас, Сергий Радонежский, Куликовская битва. XIV век.  Русь как единое целое не существует. Виной тому не раздробленность на мелкие княжества. Эти времена почти прошли. Все русские земли входят в состав двух государств: Московского княжества и Литвы. Граница между ними, достаточно зыбкая, проходит в 200 км от Москвы. Брянск, Чернигов, Киев, Козельск – это Литва. Новгород, Псков, Владимир, Калуга и дальше на восток – Москва. 

Но вера общая – Православие. И во главе Церкви стоит единый для двух стран митрополит, которого ставит Константинопольский патриарх. Правда, Альгирдас предпринимает попытки разделить единую митрополию на две. И вот в очередной раз он требует от патриарха Филофея отдельного митрополита для православных земель Литвы. Филофей не хочет создания новой митрополии и всячески этому противится. Тем более уже есть на Руси митрополит Алексий. Но политическая ситуация не позволяет игнорировать требований Великого князя Литовского. Тем более Алексий не может контролировать епархии в Литве – все попытки приехать туда пресекает Альгирдас. И патриарх делает парадоксальный ход: он ставит для Литвы временного митрополита с условием, что после смерти одного из них второй возглавит единую Русскую церковь. Этим вторым и стал Киприан.

Сведений о нем до этого периода сохранилось мало. Известно лишь, что он был сербом или болгарином, родился в 1330 году, получил прекрасное образование, подвизался на Афоне, а потом был секретарем Филофея и выполнял его дипломатические поручения. И в Литву он попадает с той же миссией в 1373 году. Он должен был примирить Димитрия и Ольгерда.

Но вот 2 декабря 1375 года Киприан становится митрополитом Киевским, Русским и Литовским. А Алексий носит титул Митрополита Киевского и Всея Руси. Дмитрий (будущий Донской) не желает признавать Киприана, а мудрый Алексий всячески старается защитить своего «конкурента». В этом ему активно помогает Сергий Радонежский.

Находясь на Литовской кафедре, Киприан участвует в прославлении виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, прилагает много сил, чтобы примирить очередную вспышку вражды между Литовским и Московским князьями.

В 1378 году умирает святитель Алексий. Казалось бы, смута закончена. Две стихии на протяжении двенадцати лет не позволяют Киприану приступить к митрополичьим обязанностям: постоянно меняющаяся власть, светская и церковная, в Константинополе (ведь митрополиты на Русь поставляются оттуда) и множество конкурентов в самой Руси.

Киприан едет в Москву. Но Дмитрий видит в нем ставленника и шпиона  Альгирдаса и решает сделать митрополитом своего духовника и любимца Митяя. Тот отправляется за посвящением в Константинополь, но по дороге умирает.

В это же время появляется еще один кандидат – Суздальский епископ Дионисий. Он тоже едет к патриарху. Но Великий князь его перехватывает. Лишь под поручительство Сергия Радонежского Дмитрий отпускает Дионисия на свободу, взяв с него слово не ездить в Константинополь. Слова своего Дионисий не сдержал, чем подвел Сергия.

Третьим кандидатом на соискание митрополичьей кафедры был архимандрит Пимен, который выторговал у нового патриарха Нила эту должность за взятку. Димитрий ссылает новоявленного митрополита и призывает Киприана. Но ненадолго. В 1382 он опять возвращает его в Киев. Так повторяется несколько раз. То Дмитрий зовет Киприана в Москву, то прогоняет его. Кафедра переходит то к Пимену, то к Дионисию, то опять к Киприану. Унижения и мучения заканчиваются лишь через 10 лет. В 1390 году Донской умирает, на Московский престол восходит его сын Василий. 

Василий – старый «должник» Киприана. В 1387 он привозит Василия в Литву из Молдавии, где тот скрывался, бежав из Орды. Здесь митрополит обручает княжича с дочерью Витаутаса Софьей. Брак их был заключен в 1391 году, когда Василий стал уже Московским князем. В 1392 году польский король Владислав (Йогайла) был вынужден признать автономию Литвы, во главе которой теперь был тесть Московского князя.

За последние «мирные»  16 лет жизни Киприан много делает для единой Русской церкви. Он установил почитание Александра Невского, создает новую редакцию жития митрополита Петра, предшественника Алексия. Дружит с Сергием Радонежским, Андреем Рублевым, Феофаном Греком, которого, вероятно, и привез на Русь. Это и понятно, ведь все они были исихастами (об этом монашеском движении мы  упоминали неоднократно). Знаменитая рублевская «Троица» была написана в похвалу Сергию Радонежскому по инициативе Киприана.

Еще находясь в опале, он просит Альгирдаса за пленных  и всячески борется за церковное единство Руси, понимая, что две митрополии – явление временное.

Он начал исправление церковных книг.  Человек высокой книжной культуры, знаток устава, святитель особенно заботился об упорядочении богослужения и иноческой жизни. Он рассылал по епархиям различные чинопоследования и уставные записки, исправлял в богослужебных книгах замеченные ошибки, перевел с греческого языка служебник, составлял жития святых, наставления по богослужебной практике, переписывал святоотеческие творения. В то время, при отсутствии книгопечатания, эта работа была настоящим подвигом.

Главной его заботой было сохранение православия на всей территории митрополии. Ему даже удалось присоединить к ней Галицию и Молдавию. По инициативе Киприана Владимирская икона была перенесена в Москву, когда Тимур вступил в 1395 году на русские земли. Это событие празднуется 9 сентября (26 августа по ст.ст.). Он был единственным из русских митрополитов, который никогда не ездил в Орду и активно проводил политику объединения христиан перед лицом угрозы османского завоевания.

Умер святитель 16 (29 по н.ст.) сентября 1406 года и похоронен в Успенском соборе Московского Кремля. Мощи его были обретены при перестройке собора 27 мая 1472 года и покоятся рядом с мощами святителя Московского Фотия — преемника митрополита Киприана в управлении Русской церковью.

 Как сказано в самом начале, в Литве нет храма в честь Киприана Московского, да  уже вряд ли будет. Строить у нас новую православную церковь – бездумная роскошь. Но если кого-то из вас, дорогие читатели, сподобит Господь где-нибудь на даче построить часовню (а такие прецеденты известны), назовите ее в честь нашего сегодняшнего героя.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

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