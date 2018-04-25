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МВД России предложило штрафовать родителей курящих детей

Фото pixabay.com

МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей (около 30 евро) родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.

«В рамках выполнения поручения правительственной комиссии по профилактике правонарушений профильным ведомством подготовлено предложение об установлении административной ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей по аналогии с поддержанным МВД административным наказанием, предусмотренным за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения», — сказал собеседник агентства.

В МВД уточнили, что ответственность за нарушение данного запрета законодательством не установлена, что снижает эффективность профилактики курения табака в подростковой среде.

Как ранее сообщала газета «Известия», правительственная комиссия обсуждает вопрос о внесении в новую редакцию КоАП нормы, предполагающей введение ответственности для родителей курящих подростков. В документе содержится поручение Роспотребнадзору направить в Минюст обращение о внесении в КоАП нормы «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними».

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