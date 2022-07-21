МВФ ухудшит прогноз по мировой экономике — СМИ

Чиновница выступила после того, как министры финансов и управляющие центральных банков G20 завершили свою встречу в субботу, не приняв коммюнике, что подчеркнуло сложность координации глобального ответа на рост инфляции и страхи перед рецессией.

МВФ уже понизил свой прогноз глобальной экспансии в этом году до 3,6% с 4,4% до вторжения России в Украину в своем апрельском отчете. Пазарбазиоглу добавила, что в обзоре, который должен быть опубликован в июле МВФ «существенно» понизит свой прогноз.

Центральным банкам по всему миру трудно правильно реагировать на рост цен, который вызван проблемами с поставками.

«Там, где центральные банки проводят денежно-кредитную политику быстро и решительно и заранее реагируют на инфляцию, это больше способствует мягкой посадке», — сказал Хюн Сон Шин, руководитель отдела исследований в Банке международных расчетов.

Напомним, в мае в МВФ заявили о худшем состоянии мировой экономики со времен Второй мировой.