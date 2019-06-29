МВФ : в Литве налоги на недвижимость и на выхлопы должны приблизиться к среднему уровню ЕС

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Завершившие миссию в Литву эксперты Международного валютного фонда (МВФ) говорят, что прежние рекомендации фонда ввести налог на недвижимость и на автомобильные выхлопы сохраняются, они должны приблизиться к среднему показателю Евросоюза (ЕС).

«Наше предложение – двигаться в направлении налогов на недвижимость и на охрану окружающей среды, достигающих, к примеру, среднего уровня ЕС», – сказал на пресс-конференции в Вильнюсе во вторник глава миссии МВФ в Литве Борха Гарсия.

По его словам, по сравнению со средним уровнем еврозоны или всего ЕС Литва отстает по налогообложению недвижимости. Он признает, что этот вопрос в Литве является политически уязвимым, однако все равно нужно думать об изменениях.

«Наши рекомендации за несколько последних лет не изменились. На наш взгляд, обоснование налоговой системы трудовыми налогами (…) чересчур велико, и система могла бы стать эффективнее, если бы часть этого бремени была переведена на налоги с капитала, на роскошь, на недвижимость или на налоги, связанные с охраной окружающей среды», – добавил Б. Гарсиа.

Правящие в Литве много лет не решаются ввести всеобщий налог на недвижимость и на автомобили, хотя дискуссии об этом постоянно возникают.

Миссия Европейского департамента МВФ приступила к работе в Литве 12 июня. Эксперты фонда оценивали финансово-экономический иммунитет Литвы.