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Н.Венцкене обвиняют в четырёх преступлениях, но она свою вину не признаёт

Фото BFL/Теодораса Билюнаса

Прокуроры предъявили подозрения бывшей судье, экс-депутату парламента Неринге Венцкене в неисполнении решения суда и ещё трёх преступлений, но она их не признаёт, заявила адвокат Соната Лукаускене в четверг.

«Ей предъявлены подозрения по четырём статьям. (…) Она их полностью не признаёт, — сказала BNS адвокат Н.Венцкене.

Н.Венцкене, которую доставили в Литву из Соединённых Штатов, подозревается в нанесении удара по лицу Лаймуте Станкунайте, сотруднику полиции, а также в том, что мешала работе судебного пристава.

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Уголовный кодекс предусматривает, что самым суровым наказанием за эти преступления является лишение свободы сроком на три года.

По утверждению защитника, экс-судье и бывшему парламентарию вручено извещение о прекращении расследования по 35 различным преступным деяниям.

Ведущий следствие прокурор в четверг пополудни ​​обратится в суд по вопросу ареста Венцкене, но пока не называет запрошенный срок ареста.

С.Лукаускене утверждает, что Н.Венцкене согласилась дать показания.

Прокурор просит арестовать Н. Венцкене на 2 месяца

Литовский прокурор Дарюс Якутис просит задержать на два месяца бывшую судью и члена парламента Нерингу Венцкене, доставленную в Литву из Соединенных Штатов. Решение суда ожидается в пятницу. 

По словам прокурора, это время требуется для завершения следственных процедур, то есть для знакомства подозреваемой с материалами досудебного расследования, удовлетворения заявления, однако само расследование он может выполнить и в более короткие сроки. 

«Я вижу угрозу, поскольку человек более 6 лет скрывался и может сделать это вновь», – сказал журналистам прокурор в четверг в Каунасе. 

По его словам, Н. Венцкене предъявлены подозрения в неисполнении решения суда, сопротивлении сотруднику полиции, создании препятствий для пристава и в пощечине Лаймуте Станкунайте. 

Как сообщила журналистам представитель по связям с общественностью Каунасского участкового суда Индре Цвиликайте, суд объявит решение по вопросу меры пресечения в пятницу. 

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