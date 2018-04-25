Н.Венцкене обвиняют в четырёх преступлениях, но она свою вину не признаёт

Уголовный кодекс предусматривает, что самым суровым наказанием за эти преступления является лишение свободы сроком на три года.

По утверждению защитника, экс-судье и бывшему парламентарию вручено извещение о прекращении расследования по 35 различным преступным деяниям.

Ведущий следствие прокурор в четверг пополудни ​​обратится в суд по вопросу ареста Венцкене, но пока не называет запрошенный срок ареста.

С.Лукаускене утверждает, что Н.Венцкене согласилась дать показания.

Прокурор просит арестовать Н. Венцкене на 2 месяца

Литовский прокурор Дарюс Якутис просит задержать на два месяца бывшую судью и члена парламента Нерингу Венцкене, доставленную в Литву из Соединенных Штатов. Решение суда ожидается в пятницу.

По словам прокурора, это время требуется для завершения следственных процедур, то есть для знакомства подозреваемой с материалами досудебного расследования, удовлетворения заявления, однако само расследование он может выполнить и в более короткие сроки.

«Я вижу угрозу, поскольку человек более 6 лет скрывался и может сделать это вновь», – сказал журналистам прокурор в четверг в Каунасе.

По его словам, Н. Венцкене предъявлены подозрения в неисполнении решения суда, сопротивлении сотруднику полиции, создании препятствий для пристава и в пощечине Лаймуте Станкунайте.

Как сообщила журналистам представитель по связям с общественностью Каунасского участкового суда Индре Цвиликайте, суд объявит решение по вопросу меры пресечения в пятницу.