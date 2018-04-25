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Президент Франции заявил о «смерти мозга» НАТО

Фото сайта www.g20.org

Президент Франции Эммануель Макрон заявляет, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, сравнив это со «смертью мозга». Об этом он заявил в четверг, 7 ноября, в интервью журналу The Economist.

«То, что мы сейчас наблюдаем, — это смерть мозга НАТО. У нас нет координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу. Мы видим несогласованные агрессивные действия со стороны еще одного члена НАТО, Турции, в зоне наших интересов», — заявил он.

Макрон также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она «не будет контролировать свою судьбу».

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Кроме того, французский президент заявил, что Европа находится «на краю пропасти» и вновь выступил за «наращивание» оборонных возможностей европейских стран.

korrespondent.net

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