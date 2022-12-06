На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начинают демонтаж памятника советским воинам

Во вторник на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начался демонтаж памятника советским воинам, несмотря на временную защиту, примененную Комитетом ООН по правам человека.
По сообщению столичного муниципалитета, памятник советским воинам, состоящий из пяти стел, будет демонтирован так, чтобы не повредить его, и работы планируется завершить через несколько недель.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявляет, что у него нет сомнений в том, что это «символ советской идеологии, который не имеет ничего общего с захоронениями», и что его убирают «законно и обоснованно».
По его словам, все необходимые разрешения получены, а заключения комитета ООН не являются препятствием для вывоза скульптур.
«Я не сомневаюсь, что это единственно верное решение», — заявил мэр города журналистам.
Он повторил, что комитет ООН просит не разрушать могилы, не снимать надгробные плиты и не уничтожать наследие, что, по словам мэра, и не делается.
«Я рад, что мы не должны отчитываться перед Организацией Объединенных Наций. Конечно, страна – правительство, Министерство юстиции, которое представляет страну, – естественно, должны будут сообщить Комитету по правам человека, что мы делаем», – сказал Шимашюс.
«Самое худшее, что может случиться, это то, что Организация Объединенных Наций может принять ошибочное мнение. Но я действительно верю в здравый смысл. Хотя пока такое рассмотрение решения там кажется странным», — добавил столичный градоначальник.
Ранее в прошлом месяце Минюст сообщил, что Комитет ООН по правам человека оставил в силе временную охрану скульптур, находящихся на Антакальнисском кладбище столицы, тем самым формально не позволив столичным властям вывозить их в настоящее время.
В Комитет временных мер обратились заявители, представившиеся «этническими русскими», в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле «Международного форума добрососедства», учрежденного Альгирдасом Паляцкисом, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.
Однако скульптуры убирают, несмотря на решение комитета ООН.
Минюст и мэрия утверждают, что комитет ООН ввели в заблуждение доводами упомянутых лиц о том, что памятник будет осквернен, а находящиеся рядом останки перезахоронены. По словам властей, намерений делать это нет.
Самоуправление обещает передать вывезенные скульптуры Национальному музею Литвы.
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