США тайно ограничили дальность ударов HIMARS — СМИ

В материале говорится, что в ходе договоренностей о передаче HIMARS президент Владимир Зеленский лично пообещал США, что они не будут использоваться для нанесения ударов по целям на российской территории.

Администрация Байдена постоянно подчеркивала риски предоставления Киеву дальнобойного оружия. Однако Украина не единожды повторяла, что такое вооружение нужно для поражения складов российских сил, расположенных в глубоком тылу на оккупированной территории.

Однако в Вашингтоне опасаются, что направленные ими системы могут быть использованы для ударов по целям на территории России, и это якобы приведет к эскалации войны. Это является причиной того, что Украина так и не получила ATACMS и беспилотники MQ-1C Gray Eagle, утверждают собседники издания.

Вместе с тем, США признают, что Украина до сих пор выполняла обязательства не использовать американское оружие для ударов по российской территории. Украинская сторона считает, что Киеву можно доверять оружие большей дальности.

Часть американских чиновников считает, что дальнобойное оружие могло бы помочь Киеву предупреждать больше ударов со стороны страны-агрессора.

Ныне Украина имеет 20 пусковых установок HIMARS и большой запас ракет со спутниковым наведением с дальностью полета почти 80 километров.