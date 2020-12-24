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TOP,Новости,Энергетика

На БелАЭС не реализованы рекомендации по безопасности – ГИБАЭ Литвы

бел аэс атомная станция
Архив ЛК

В связи с тем, что во вторник Беларусь сообщила о пробном промышленном использовании первого реактора Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБАЭ) Литвы подчеркнула, что работы продолжаются без реализации всех рекомендаций по повышению безопасности.   

ГИБАЭ утверждает, что ни напрямую, ни через Международное агентство атомной энергетики (МАГАТЭ) не получала опубликованной информации белорусского Министерства по чрезвычайным ситуациям о выдаче разрешения на начало испытаний промышленной эксплуатации первого энергоблока.  

В письме от 10 декабря этого года, адресованном этому министерству, ГИБАЭ повторила вопрос о состоянии системы охлаждения первого блока Белорусской АЭС, после того, как на ней, вероятно, случился инцидент. Минск утверждает, что не было особых или чрезвычайных происшествий.

Еще раньше ГИБАЭ в письме Министерству чрезвычайных ситуаций (МЧС)  Беларуси интересовалась, какие документы, основывающие безопасность, должен предоставить обладатель лицензии до каждого этапа запуска, чтобы получить специальное разрешение (лицензию) этого белорусского министерства, и за какое время оно должно провести тщательный анализ этих документов перед выдачей таких разрешений. 

«К сожалению, МЧС не предоставила ГИБАЭ подобных объяснений ни во время предыдущих этапов, ни в связи с этим разрешением начать пробную промышленную эксплуатацию блока», – утверждает инспекция.

Инспекция считает, что целесообразно остановить работы по запуску блока до разрешения всей проблемы, выявленной Европейской группой регуляторов по ядерной безопасности (ENSREG) и прочими международными экспертами. 

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