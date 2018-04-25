  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Глава ССР Ж. Барткус и его заместитель Й. Рашкявичюс заразились коронавирусом

Подробнее...
default image
Во французском парламенте готовы доработать закон о безопасности

Подробнее...
default image
И Шимоните говорит, что проект программы правительства будет готов к концу недели

Подробнее...
default image
Британия заявила, что переговоры по Brexit зашли в тупик

Подробнее...
default image
Предлагается запретить собираться более чем по двое, торговлю на временных точках

Подробнее...
default image
Подписано новое франко-британское соглашение об усилении контроля за побережьем Ла-Манша

Подробнее...
default image
На ферме в Йонавском районе уже пало 1,2 тыс. норок, введена экстремальная ситуация

Подробнее...
default image
ВОЗ предостерегает о риске новой пандемии

Подробнее...
default image
Air Baltic начинает выполнять полеты из Вильнюса в Киев

Подробнее...
default image
Вакцина может стать обязательным условием при приёме на работу в ЕС

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс примет участие во встрече министров ИД стран НАТО

Подробнее...
default image
Германия создает резерв медицинских товаров

Подробнее...
default image
У президента есть сомнения по поводу некоторых кандидатов в министры – советник

Подробнее...
default image
В Чехии решили смягчить карантин к Рождеству

Подробнее...
default image
Г. Науседа и И. Шимоните обсудят кандидатов в министры

Подробнее...
default image
За минувшие сутки подтверждено 1187 новых случаев коронавируса, умерло 19 человек

Подробнее...
default image
В Лондоне запретят выпивать в пабах и ресторанах без закуски

Подробнее...
default image
Офис президента: у министра здравоохранения должен быть опыт управления кризисами

Подробнее...
default image
Во время карантина учимся через чувства: арт-терапия на дому

Подробнее...
default image
Страны Европы ослабляют карантин перед Рождеством

Подробнее...
default image
В ноябре в Литве в разы выросло число госпитализированных с COVID-19, смертность - НЦОЗ

Подробнее...
default image
Для жителей Вильнюса расширен круг на проведение бесплатных экспресс-тестов

Подробнее...
default image
В НАТО заявили об усилении военного присутствия России

Подробнее...
default image
Налоговые изменения должны вступить в силу через полгода – Г. Науседа

Подробнее...
default image
Коронавирус выявлен у депутата В. Федорова, В. Чмилите-Нильсен выздоровела

Подробнее...
default image
Вакцина от Covid-19 в Латвии будет бесплатной

Подробнее...
default image
В Литву по гуманитарным причинам разрешено прибыть 674 беларусам – МВД

Подробнее...
default image
Британия считает следующую неделю ключевой в переговорах по Brexit

Подробнее...
default image
Вакцину Pfizer начали развозить по миру - СМИ

Подробнее...
default image
А. Вярига: возможно ограничение групп людей, запрет на рекламу скидок

Подробнее...
default image
В Утянском районе Литвы обнаружено укрытие партизана А. Крауялиса-Сяубунаса

Подробнее...
default image
ВОЗ призывает Европу не расслабляться

Подробнее...
default image
Стройку СП-2 планируют возобновить

Подробнее...
default image
В списке затронутых вирусом территорий – Мальта, Словакия, Словения, исключен – Уэльс

Подробнее...
default image
МИД Литвы предлагает выдавать бесплатно визы белорусам, преследуемым режимом

Подробнее...
default image
В США расширили список способов осуществления смертной казни

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 1136 новых случая коронавируса, скончались 13 человек

Подробнее...
default image
Г. Науседа: список министров в полном предложенном объеме не будет утвержден

Подробнее...
default image
Глава IATA предсказал сроки открытия границ по всему миру

Подробнее...
default image
С повышением налогов на экологию нужно снижать другие – В. Синкявичюс

Подробнее...
TOP,Агроновости,Новости,Регионы

На ферме в Йонавском районе уже пало 1,2 тыс. норок, введена экстремальная ситуация

Photo by caai.bg on Foter.com / CC BY

Из-за выявленного на прошлой неделе на норочьей ферме Danmink в Йонавском районе Литвы коронавируса в этом самоуправлении в понедельник введена экстремальная ситуация. 

По данным служб, с прошлой недели на ферме пало уже более 1,2 тыс. зараженных зверьков. Чтобы остановить распространение вируса, планируется усыпить 40 тыс. норок. Введение экстремальной ситуации позволит предусмотреть компенсации за уничтожение зверьков. 

По словам советника администрации Йонавского самоуправления по вопросам гражданской мобилизации Витаутаса Каминскаса, это решение принято с целью обеспечить надлежащие условия взятия ситуации под контроль. 

реклама

«Когда происшествие нельзя сразу ликвидировать в самые короткие сроки (…), нужно привлекать разные ведомства. Так что для создания определенных правовых условий и предпосылок вводится экстремальная ситуация на уровне самоуправления», — сказал во вторник BNS В. Каминскас, который сформулировал распоряжение об экстремальной ситуации. 

По его словам, пока нет четкой практики, как обуздать распространение коронавируса на норочьх фермах, этот случай — первый в Литве, поэтому они стараются собрать как можно больше информации о вирусе и его распространении среди животных. 

Он заверил, что экстремальная ситуация не коснется населения, ее меры направлены конкретно на хозяйство, в котором зафиксирован вирус. 

Главным операционистом этой экстремальной ситуации комиссия самоуправления назначила главу Йонавского отдела Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Диану Шутовене. 

По ее словам, пока с коронавирусом у норок справляется само хозяйство, однако это решение позволит при необходимости привлечь и ресурсы самоуправления, а также получить компенсации. 

По словам инпектора ГПВС, с прошлой недели на ферме пало уже более 1,2 тыс. зараженных зверьков, еще 600 норок усыпили. 

Д. Шутовене говорит, что сейчас на ферме применяются полные ограничения передвижения, проводится дезинфекция помещений и техника. 

Когда на ферме был выявлен коронавирус, там было более 59 тыс. норок, примерно 40 тыс. из них планируется усыпить, остальных намечается сохранить, чтобы продолжить разведение в будущем. 

По словам Д. Шутовене, усыпление норок планируется начать в среду, в день их будут усыплять 4-4,5 тыс. Ферма испытывает нехватку рабочей силы из-за того, что часть работников болеет, часть находится на карантине. 

Сейчас вирус выявлен у четырех работников норочьей фермы, еще неколько человек находится на самоизоляции. 

На прошлой неделе стало известно, что коронавирус выявлен у норок на ферме в Йонавском районе, которая принадлежит компании Danmink. На этой же ферме содержатся и норки, принадлежащие предприятию Vilkijos ukis. Последняя компания является главным акционером Danikjq mink. 

В конце минувшей неделе коронавирус был установлен у двух работников еще одной норочьей фермы — в Радвилишкском районе. Директор компании Siaures lape сказала BNS, что все 50 тыс. норок на этой ферме уничтожены еще в пятницу, она заверила, что это было сделано не из-за вируса, а в силу достижения зверьками определенного возраста зрелости, что является обычным процессом. 

Норок в Литве проверяли на коронавирус в превентивном порядке, после того, как на норочьих фермах Дании, а потом — Испании, Италии, США, Нидерландов, Швеции и Греции были установлены очаги вируса. 

Власти Дании в начале ноября сообщили, что коронавирус в норках подвергся мутации, а это связано с риском того, что связанная с норочьими фермами мутация COVID-19 может поставить под угрозу действенность любой будущей вакцины от COVID-19. 

Литовские звероводы каждую неделю должны предоставлять ГПВС данные о падеже норок. Кроме того, в середине ноября в Литве вступил в силу запрет на ввоз живых норок из стран, где установлены очаги вируса. 

По данным ГПВС, сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 млн норок. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.