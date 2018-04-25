На ферме в Йонавском районе уже пало 1,2 тыс. норок, введена экстремальная ситуация

«Когда происшествие нельзя сразу ликвидировать в самые короткие сроки (…), нужно привлекать разные ведомства. Так что для создания определенных правовых условий и предпосылок вводится экстремальная ситуация на уровне самоуправления», — сказал во вторник BNS В. Каминскас, который сформулировал распоряжение об экстремальной ситуации.

По его словам, пока нет четкой практики, как обуздать распространение коронавируса на норочьх фермах, этот случай — первый в Литве, поэтому они стараются собрать как можно больше информации о вирусе и его распространении среди животных.

Он заверил, что экстремальная ситуация не коснется населения, ее меры направлены конкретно на хозяйство, в котором зафиксирован вирус.

Главным операционистом этой экстремальной ситуации комиссия самоуправления назначила главу Йонавского отдела Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Диану Шутовене.

По ее словам, пока с коронавирусом у норок справляется само хозяйство, однако это решение позволит при необходимости привлечь и ресурсы самоуправления, а также получить компенсации.

По словам инпектора ГПВС, с прошлой недели на ферме пало уже более 1,2 тыс. зараженных зверьков, еще 600 норок усыпили.

Д. Шутовене говорит, что сейчас на ферме применяются полные ограничения передвижения, проводится дезинфекция помещений и техника.

Когда на ферме был выявлен коронавирус, там было более 59 тыс. норок, примерно 40 тыс. из них планируется усыпить, остальных намечается сохранить, чтобы продолжить разведение в будущем.

По словам Д. Шутовене, усыпление норок планируется начать в среду, в день их будут усыплять 4-4,5 тыс. Ферма испытывает нехватку рабочей силы из-за того, что часть работников болеет, часть находится на карантине.

Сейчас вирус выявлен у четырех работников норочьей фермы, еще неколько человек находится на самоизоляции.

На прошлой неделе стало известно, что коронавирус выявлен у норок на ферме в Йонавском районе, которая принадлежит компании Danmink. На этой же ферме содержатся и норки, принадлежащие предприятию Vilkijos ukis. Последняя компания является главным акционером Danikjq mink.

В конце минувшей неделе коронавирус был установлен у двух работников еще одной норочьей фермы — в Радвилишкском районе. Директор компании Siaures lape сказала BNS, что все 50 тыс. норок на этой ферме уничтожены еще в пятницу, она заверила, что это было сделано не из-за вируса, а в силу достижения зверьками определенного возраста зрелости, что является обычным процессом.

Норок в Литве проверяли на коронавирус в превентивном порядке, после того, как на норочьих фермах Дании, а потом — Испании, Италии, США, Нидерландов, Швеции и Греции были установлены очаги вируса.

Власти Дании в начале ноября сообщили, что коронавирус в норках подвергся мутации, а это связано с риском того, что связанная с норочьими фермами мутация COVID-19 может поставить под угрозу действенность любой будущей вакцины от COVID-19.

Литовские звероводы каждую неделю должны предоставлять ГПВС данные о падеже норок. Кроме того, в середине ноября в Литве вступил в силу запрет на ввоз живых норок из стран, где установлены очаги вируса.

По данным ГПВС, сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 млн норок.