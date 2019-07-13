На границе Литвы и России откроют новый пункт перехода

Фото ГПК РБ

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Новый погранпереход «Дубки» через российско-литовскую границу введут в эксплуатацию в марте 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Переход строится в Неманском районе Калининградской области. Сами строительные работы планируют завершить к осени 2019 года.

Заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов рассказал, что дорога будет расширена до четырех полос. Кроме того, для того, чтобы не создавались очереди, будет создан накопитель для грузовиков, загрузка которого рассчитана на 50 фур.

Строительство нового международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Дубки» началось в конце 2014 года в рамках реализации соглашения между правительствами РФ и Литвы о строительстве моста через реку Неман между городами Советск и Панемуне.

Планируется, что пропускной пункт сможет принимать около четырех тысяч транспортных средств в сутки.

Благодаря погранпереходу планируют также обеспечить движение автотранспорта и грузов по международному транспортному коридору «Рига — Калининград — Гданьск».