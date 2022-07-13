На границе с Калининградом и Беларусью образовались длинные очереди грузовиков

На границе с Беларусью также увеличились очереди автомобилей, а самые длинные очереди были на пунктах пропуска «Райгардас» (Привалка с белорусской стороны) и «Мядининкай» (Каменный лог)— около 340 грузовиков в каждом. 200 грузовиков стояли в очереди в Лаворишкес (Котловка) погранпереходе, 160 – в Шальчининкай (Бенякони).

«После вступления в силу дополнительного пакета санкций очереди ненадолго — на пару недель — исчезли, но перевозчики перестроились и сейчас потоки увеличиваются, очереди растут. Пропускаем практически стабильно, по 150-180 грузовых автомобилей в сутки с литовской стороны и около 150 в Литву, а также по 400-600 легковых машин в сутки в обе стороны на пункте Райгардас», — сказал в интервью радиостанции LRT глава Друскининкайской погранзаставы Службы охраны госграницы Литвы Андрюс Белоручкинас.

По его словам, очереди растут из-за того, что перевозится больше грузов, а водители пытаются избежать еще более длинных очередей на белорусско-польской границе.

«По имеющейся информации, количество перевезенных грузов увеличивается. Водители говорят, что на пункте «Брузги» в Польше 27-километровая очередь, поэтому стараются ее избегать и ездят в места с меньшими очередями, поэтому и приехали в Райгардас», — рассказал Белоручкинас.

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