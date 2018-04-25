TOP,Сегодня в мире

На Испанию обрушились «ливни столетия»

Фото: twitter.com/mlnangalama

В Испании из-за проливных дождей, которые обрушились на юго-восток страны, погибли трое людей. Таких сильных дождей в стране не было с начала наблюдений в 1917 году. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в городе Альмерия мужчина погиб в автомобиле во время проезда в тоннеле. По данным городской администрации, туннель буквально за несколько минут был наводнен огромным количеством воды. В автомобиле, который оказался в ловушке, находились трое людей. Полицейскому удалось спасти двух человек из транспортного средства, однако третий человек погиб.

Накануне также в автомобиле погибли 61-летний мужчина и его 51-летняя сестра. Трагедия произошла на автодороге в городе Каудете, что в 100 километрах на юг от Валенсии.

Спасатели ведомства по чрезвычайным ситуациям региона Мурсия сообщили, что спасли 144 человека из автомобилей и затопленных домов. По меньшей мере, одного человека спасли с помощью вертолета с крыши затопленного дома.

Метеорологи отмечают, что непогода в отдельных районах Испании — худшая с начала наблюдений в 1917 году. В регионе временно закрыли большое количество школ. По сообщению испанского оператора аэропортов, аэропорты в городах Альмерия и Мурсия были закрыты из-за непогоды.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Подробнее...
default image
Президент посетил ДГБ, представил приоритеты развития разведки

Подробнее...
default image
В Литву собирается прийти российская торговая сеть "Светофор"

Подробнее...
default image
На Испанию обрушились "ливни столетия"

Подробнее...
default image
Эстонская компания построит в Вильнюсе терминал почтовых отправлений

Подробнее...
default image
Футбольный стадион в Австрии художник превратил в лес

Подробнее...
default image
Шнобелевская премия-2019: самые странные научные открытия

Подробнее...
default image
Copenhagen Merchants учреждает предприятие в Каунасе

Подробнее...
default image
Жителей приглашают принять участие в очистке рек

Подробнее...
default image
Количество личных банкротств в Чехии стало рекордным

Подробнее...
default image
Полиция не станет начинать расследование по поводу мемориальной доски Й. Норейке

Подробнее...
default image
В Норвегии неизвестная болезнь убивает собак

Подробнее...
default image
Гвардия Пенсильвании поможет ВС Литвы в развитии штаба дивизионного уровня

Подробнее...
default image
Глава МВД Эстонии хочет лишить граждан Украины права безвизового въезда

Подробнее...
default image
Президент Г. Науседа ищет замену главе Службы конкурсных закупок

Подробнее...
default image
Глава Службы конкурсных закупок Д. Вилите хочет уволиться и сменить работу

Подробнее...
default image
Европарламент готов снова дать отсрочку по Brexit

Подробнее...
default image
Госэнергохолдинг Lietuvos energija стал Ignitis grupe, а LET – Ignitis

Подробнее...
default image
Комитет Конгресса проголосовал за импичмент Трампа

Подробнее...
default image
Литовцам Венесуэлы будет предоставляться помощь при переезде в Литву

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600