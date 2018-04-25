В Литву собирается прийти российская торговая сеть «Светофор»

Фото svetofor-nsk.ru

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Российская торговая сеть «Светофор» планирует прийти в Литву, сообщает портал 15min.lt со ссылкой на газету «Коммерсант».

Как сообщает портал, белорусская компания трудоустройства HR Business Alliance объявила поиск работников для магазинов в разных городах Литвы. Где будут открыты магазины, пока неясно.

«Сфетофор» – сеть магазинов низких цен, она предлагает товары на 30-40% ниже, чем конкуренты. Магазины складского типа действуют в России, Беларуси, Германии и Румынии. В Литве сеть, скорее всего, будет называться Mere.

Торговая сеть «Светофор» находится в управлении российской компании «Торгсервис», еще 4,5% акций принадлежит Валерию Яковлеву, а 3% – Андрею Вейкулайнену. У сети 885 магазинов.

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