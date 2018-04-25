На испанском побережье в ближайшие дни откроются первые отели

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На испанском побережье Коста-Бланка начали открываться первые отели, однако туристов не ждут как минимум до конца июня, передает «Интерфакс» со ссылкой на газету Euro Weekly News.

«Отели таких популярных городов Коста-Бланки, как Бенидорм, Аликанте и Эльче, начали возобновлять работу в рамках обнародованной правительством Испании программы по выходу из карантина. Поначалу в них будут размещаться работники, которым нужно жилье. Туристов не ждут как минимум до конца июня — начала июля», — пишет издание.

В Бенидорме, где число мест в отелях уступает только Мадриду и Барселоне, первым начнет принимать гостей отель 4* La Estacion. Он возобновит работу 18 мая. Отель 3* Campaniles в Аликанте начнет работать уже 11 мая. При этом гостевой дом Savoy 2* в городе Алькой, в котором сейчас размещен медперсонал, отдаст один этаж под коммерческую деятельность.

В течение ближайших недель также планируют возобновить работу отель Ibis в Аликанте, гостиница 3* Tryp в Эльче и хостел Pensimar в Эль-Альтете. Накануне СМИ сообщили, что Испанский институт качества в сфере туризма (ICTE) и Конфедерация отелей и туристического жилья Испании (CEHAT) совместно разработали посткарантинные правила для отелей, которые теперь должны быть рассмотрены Минздравом.

Предполагается, что отели обяжут класть перед входом пропитанные дезинфицирующим раствором ковры. На рецепции должны быть бесконтактные термометры для использования в случае необходимости.

В местах общего пользования должны быть доступны дезинфицирующие жидкости на спиртовой основе, а мусорные баки предлагается использовать только тех моделей, которые можно открыть ногой. Уборка и дезинфекция помещений отелей должна производиться чаще, чем раньше.

Находиться в лифте с другими людьми, если это не члены семьи, можно будет только в маске. В номерах предлагается уменьшить число декоративных элементов, особенно сделанных из текстиля.

Питание предлагается сделать посменным, причем в столовой не должно быть общих солонок, перечниц, бутылок с приправами.

Кроме того, в Испании активно обсуждается идея введения санитарно-гигиенической сертификации отелей. Путешественников же, которые соберутся в Испанию, могут попросить подтвердить отсутствие заболевания тестом на COVID-19.

Отели Испании стали закрываться с марта из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 8 мая в стране подтверждено 221,5 тыс. случаев заболевания и 26 тыс. смертей.