Р. Карбаускис: нет смысла уходить с постов главы комитета и фракции в сейме

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Лидер правящих в Литве «аграриев» Рамунас Карбаускис заявил, что, вопреки своим обещаниям, не уйдет с должностей руководителя парламентской фракции Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) и Комитета по культуре, потому что изменились условия предвыборной кампании и смысла в его уходе больше нет.

«Не осталось особого смысла это делать. Я тогда планировал передвигаться и начал ездить по самоуправлениям, хотел посвятить себя этой работе, чтобы посетить как можно больше людей. Ситуация изменилась, теперь в этом уходе больше нет смысла, потому что мы привязаны к требованиям карантина (…) предвыборная кампания будет другой», — сказал радио LRT Р. Карбаускис.

По словам лидера «аграриев», предвыборная кампания из открытых пространств и залов переместится преимущественно в СМИ, потому что непосредственные встречи с избирателями будут ограничены.

«Я надеюсь, что все политики вполне четко понимают, что выборы сейчас не являются приоритетом», — добавил он.

Об уходе с должностей руководителя парламентской фракции ЛСКЗ и Комитета по культуре Р. Карбаускис объявил в конце января этого года. Тогда он обосновал это решение желанием поездить по стране, встретиться с людьми в самоуправлениях.