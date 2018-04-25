В Ирландии собрать клубнику помогут безработные

Департамент труда и социальной защиты разошлет подходящим кандидатам предложение поработать на ирландских ягодных фермах, сообщает Independent

Ранее, дублинская ягодная ферма Киллингс привезла в Ирландию 189 сезонных рабочих из Болгарии. Появление иностранных граждан во время пандемии и объявленного 27 марта «жесткого карантина», закрывшего тысяч компаний, вызвало справедливое возмущение ирландцев.

А Ирландская ассоциация фермеров (IFA) обратилась к правительству с просьбой разрешить въезд в страну 1500 сборщиков сельхоз продукции.

В ответ, Управление сельского хозяйства заявило, что будет заниматься набором сезонных рабочих из числа местных жителей, зарегистрированных на пособия по безработице. Большое количество рабочих потребуется фермерам в июне и июле.

Сегодня Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар намекнул, что те, кто откажется принять предложенную правительством работу будут лишены социального содержания. При этом Лео признал, что пандемические выплаты придется продлить после 8 июня 2020г.

Тем временем, уровень безработицы в Ирландии на конец апреля составил 28.2%.

Министр финансов Паскаль Донохью ожидает снижение ВВП страны на 10,5%, а 22% жителей Ирландии останутся без работы.