Уважаемые читатели! Поздравляем всех с Днем Победы!

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Поздравляем с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Желаем, чтобы никогда грозные тучи войны не закрывали мирное небо над нашей землей. И пусть гремят в этот день над городами Литвы не взрывы бомб и грохот орудий, а праздничные салюты, смех и веселье. Пусть слезы на глазах будут только от радости, а мальчишки узнают о том, что такое война, лишь по книжкам и фильмам. С праздником!

Республиканский комитет и Вильнюсский совет ветеранов, проживающих в Литве участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.