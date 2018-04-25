На кладбище Нашлайчю найдены останки еще одного партизана

Принадлежность останков была установлено после анализа ДНК, сопоставления черепа и личных фотографий.

Ополченец Ю. Стрейкус-Стумбрас с 1941 по 1958 годы активно сопротивлялся советской власти, в 1941 году начал скрываться от властей, распространял антисоветские воззвания.

Vytauto apygardos Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanai Albinas Dručkus-Sūnus (kairėje) ir Juozpaas Streikus-Stumbras (dešinėje). / Фото genocid.lt (фонд LGGRTC)

В июне этого же года вместе с другими партизанами освободил от советских властей городок Антазаве.

В июле 1944 года присоединился к возглавляемому отцом отряду Жальгирис, взял псевдоним «Стумбрас» (лит. зубр).

Через несколько лет после смерти отца Ю. Стрейкус возглавил партизанскую роту. В январе 1949 года был назначен командиром более крупного партизанского отряда.

Он участвовал в многочисленных вооруженных стычках с так называемыми «ястребами» и частями НКВД на территориях Литвы и Латвии.

LSSR KGB pirmininko gener. K. Liaudžio raštas, garantuojantis Juozapui ir Izidoriui Streikams neliečiamybę, 1958 m. / Фото genocid.lt (фонд LGGRTC)

В 1958 году легализовался вместе со своим младшим братом Изидорюсом Стрейкусом-Гиренасом, им гарантировали неприкосновенность, но советские власти их обманули.

В 1961 году братья были арестованы и осуждены: Ю. Стрейкус был осужден на смертную казнь, а младший брат на 15 лет тюрьмы.

Ю. Стрейкус-Стумбрас был расстрелян 17 августа 1962 года.

В 1998 году он был признан ополченцем, Министерство обороны присвоило ему звание капитана, а в 2001 году президент наградил его медалью Ополченчев-основателей армии.