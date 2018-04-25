На кладбище Нашлайчю найдены останки еще одного партизана

На вильнюсском кладбище Нашлайчю обнаружены останки боровшегося с советской властью литовского партизана Юозапаса Стрейкуса-Стумбраса.
Об этом в понедельник сообщили BNS в Центре исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы.
На недействующем кладбище Нашлайчю в Вильнюсе закапывали лиц, расстрелянных в Лукишкской тюрьме и в Вильнюсском КГБ.
Принадлежность останков была установлено после анализа ДНК, сопоставления черепа и личных фотографий.
Ополченец Ю. Стрейкус-Стумбрас с 1941 по 1958 годы активно сопротивлялся советской власти, в 1941 году начал скрываться от властей, распространял антисоветские воззвания.
В июне этого же года вместе с другими партизанами освободил от советских властей городок Антазаве.
В июле 1944 года присоединился к возглавляемому отцом отряду Жальгирис, взял псевдоним «Стумбрас» (лит. зубр).
Через несколько лет после смерти отца Ю. Стрейкус возглавил партизанскую роту. В январе 1949 года был назначен командиром более крупного партизанского отряда.
Он участвовал в многочисленных вооруженных стычках с так называемыми «ястребами» и частями НКВД на территориях Литвы и Латвии.
В 1958 году легализовался вместе со своим младшим братом Изидорюсом Стрейкусом-Гиренасом, им гарантировали неприкосновенность, но советские власти их обманули.
В 1961 году братья были арестованы и осуждены: Ю. Стрейкус был осужден на смертную казнь, а младший брат на 15 лет тюрьмы.
Ю. Стрейкус-Стумбрас был расстрелян 17 августа 1962 года.
В 1998 году он был признан ополченцем, Министерство обороны присвоило ему звание капитана, а в 2001 году президент наградил его медалью Ополченчев-основателей армии.
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