На Крите произошло землетрясение: есть жертва и разрушения

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В Греции на острове Крит вторые сутки подряд фиксируют землетрясение. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Вчера на Крите (Греция) произошло землетрясение магнитудой 5,3, сегодня — 5.8.

По данным специалистов из Института геодинамики Афин, первые подземные толчки зафиксировали вчера в 09:17 на востоке Крита в 246 км юго-восточнее Афин. За землетрясением последовала серия менее мощных сейсмособытий: магнитуда самого сильного из них составила 4.6. Более других пострадал город Аркалохори и деревни вблизи эпицентра. Известно как минимум об одном погибшем, ещё несколько человек находятся под завалами. Разрушены дома, церковь, повреждены автодороги. Наблюдаются перебои с подачей питьевой воды и электроэнергии. Спасательные работы продолжаются.

Сегодня эпицентр толчков находился в 18 километрах к юго-востоку от города Ираклион, население которого составляет около 140 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 2 километра. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.