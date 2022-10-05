На Куршской косе пройдут учения ВС Литвы и союзников по НАТО

В армии информируют, что запланированные учения продлятся с 10 до 18 часов.

Военные ВВС Венгрии приняли на себя командование миссией воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии в июле этого года.

Венгерский контингент несет службу в Литве в третий раз — венгры также выполняли миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии в 2015 и 2019 годах.

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