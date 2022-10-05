На Куршской косе пройдут учения ВС Литвы и союзников по НАТО

В среду на Куршской косе пройдут совместные учения специалистов Объединенного управления огневой поддержки Сухопутных войск армии Литвы и союзников.
Как сообщила литовская армия, в ходе учений будут координироваться атаки двух венгерских истребителей JAS 39 Gripen, которые в настоящее время выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО в Литве, и истребителей EF2000 Typhoon, прибывающих из Великобритании.
В армии информируют, что запланированные учения продлятся с 10 до 18 часов.
Военные ВВС Венгрии приняли на себя командование миссией воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии в июле этого года.
Венгерский контингент несет службу в Литве в третий раз — венгры также выполняли миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии в 2015 и 2019 годах.
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