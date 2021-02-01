На модернизацию госграницы нужно еще 42 млн евро – вице-министр

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В настоящее время при помощи современных технологий осуществляется наблюдение за 61% литовской части внешней границы Евросоюза (ЕС), а для завершения процесса модернизации нужно еще 42 млн евро, говорит вице-министр внутренних дел Виталиюс Дмитриевас.

При помощи современных технологий контролируется 100% морской границы (119,65 км), 100% внешней границы с Россией и 38,62% внешней границы с Беларусью, сообщило МВД.

«Необходимо выделить на это финансирование, так как это не только безопасность страны, но одновременно и действенный инструмент в борьбе с контрабандой. Чтобы обновить системы наблюдения на границе га 100%, нужно еще 42 млн евро», — сказал В. Дмитриевас на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне в среду.