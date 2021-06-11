На могилах жителей Литвы, спасавших евреев, планируется установить памятные знаки

«Следует приветствовать то, что все больше памятных знаков выдающимся личностям возникают в рамках общественных инициатив, а не властных. Обращая внимание на одну из таких инициатив, которую начал реализовывать архитектор Таурас Будзис, я выдвинула Комиссии по памяти о борцах за свободу и государственной исторической памяти на примере этой инициативы по всей Литве отметить надгробья литовских граждан, спасавших евреев», – отметила П. Кузмицкене.

Она отметила, что целью было бы отметить могилы всех спасавших евреев в Литве, которые признаны Праведниками мира и тех, кто награжден Крестом спасения погибающих, и выделить на это необходимые средства.

По данным члена сейма, 915 граждан Литвы признаны Праведниками народов мира. Их фамилии выбиты на мемориале в Саду праведников мира в Иерусалиме, а в период независимости Литвы почти 1,6 тыс. лиц, спасавших евреев в Литве, была награждены Крестом спасения погибающих.