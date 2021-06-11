В ЕС готовят санкции против 71 человека из Беларуси — СМИ

ЕС уже ввел санкции против семи белорусских юридических и 88 физических лиц, включая президента Александра Лукашенко, и работал над добавлением новых лиц еще до задержания Романа Протасевича.

Новые меры позволят включить в список, который был расширен в связи с арестом Протасевича, еще 71 физическое и семь юридических лиц.

По данным издания, в список включат судьей и прокуроров, которые участвовали в вынесении приговоров протестующим, а также парламентариев, представителей правительства и правоохранительных органов и руководителей предприятий, связанных с режимом Лукашенко.

В списке также несколько компаний и экспортеров, работающих в различных отраслях промышленности, которые обвиняются в поддержке правительства Лукашенко и его репрессий против гражданского общества.

Техническая работа над дальнейшими мерами продолжается после того, как в мае лидеры ЕС договорились принять «целевые экономические санкции». Точные сектора, которые будут затронуты, еще не определены, но, вероятно, они будут включать такие области, как калийная промышленность, где государственные предприятия наиболее активны.