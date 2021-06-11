Жители Греции вышли на забастовку против четырехдневной рабочей недели

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В Греции люди вышли на улицы в рамках первой с начала пандемии общей забастовки. Они протестуют против предложений правительства, предполагающих введение четырехдневной рабочей недели, сообщает МИР 24.

Реформа трудового законодательства в стране подразумевает введение гибкого графика, это может предполагать более продолжительный рабочий день и одновременное увеличение числа выходных до трех в неделю. Однако граждане Греции, где уровень безработицы наиболее высокий в Европе, боятся, что работодатели смогут использовать новые меры для большей эксплуатации сотрудников.