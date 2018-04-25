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TOP,Общество

На страже трудового права

Nuotrauka BFL/ Butautas Barauskas

Государственная инспекция по труду Литвы за год выявила почти 1500 нарушений и наложила штрафы в сумме более 160 тысяч евро, сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что максимальный штраф составляет более 12 тысяч евро и назначается за нелегальную работу.

Наибольшее количество нарушений в первом полугодии текущего года было связано с несоблюдением законодательства об охране труда – более 1 тысячи.

Наиболее частые нарушения были связаны с ненадлежащим внутренним контролем безопасности и гигиены труда на предприятии (22 процента), ненадлежащим оборудованием рабочих мест (22 процента), ненадлежащим инструктажем сотрудников (10 процентов), небезопасным рабочим оборудованием (9 процентов), отсутствием мер безопасности и сохранения здоровья сотрудников (6 процентов).

Согласно исследованиям несчастных случаев на производстве, вышеупомянутые нарушения требований безопасности и гигиены труда являются частыми причинами смертей и серьезных травм на работе. Около половины несчастных случаев со смертельным исходом и тяжелых несчастных случаев на производстве произошло из-за невыполнения работодателем требований по охране труда.

Нарушения трудового законодательства в основном были вызваны несоблюдением требований по заработной плате, продолжительности рабочего дня, занятости, трудовому договору и времени отдыха.

По данным Государственной инспекции по труду, за первое полугодие этого года наибольшее количество нарушений было выявлено в строительном секторе – 377, на производстве – 308 и в сфере транспортных и складских услуг – 235.

Хотя инспекция провела вдвое меньше проверок (всего 2236), чем за тот же период прошлого года, она достигла более эффективных результатов, сосредоточив внимание на укреплении человеческих ресурсов и обновлении методологии оценки рисков компаний.

Сумма наложенных штрафов сократилась почти вдвое, а средний размер штрафа составил 874 евро (750 евро в 2019 году). Более высокий размер наложенных штрафов был также обусловлен увеличением штрафов за нарушение трудового законодательства с апреля этого года.

Некоторым компаниям было приказано приостановить работу. Большинство таких случаев было выявлено в строительном секторе из-за высокого риска падений с высоты и других рисков для безопасности и здоровья рабочих, а также отсутствия средств индивидуальной защиты или обучения технике безопасности.

Государственная инспекция по труду особое внимание уделила профилактике нарушений: проконсультировали почти 106 тысяч человек (т.е. на 3,4 тыс. больше, чем в первом полугодии 2019 г.). В инспекцию поступило более 8 500 письменных жалоб и запросов — на 2,2 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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