Правовые аспекты пандемии

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Пандемия коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года, породила новые виды правонарушений.

Комиссия, отвечающая за выяснение нанесенного пациентам ущерба, рассматривает четыре заявления на возмещение ущерба из-за заражения коронавирусом в больнице, сообщает BNS. «На первом заседании рассматривали четыре такие заявки, хотя их было подано больше. Не все рассматривают, поскольку в некоторых случаях не предоставлены все необходимые документы», – сказала LRT председатель комиссии Ева Дрегвене. По ее словам, люди, обращающиеся за компенсацией, должны доказать фактические обстоятельства заражения, оценить ущерб и т.д. Заявки рассматриваются в течение месяца.

В соответствии с законом ущерб, нанесенный здоровью пациента, возмещается, если он был нанесен при предоставлении ему других услуг здравоохранения и этого ущерба могло не быть. Каждый случай в отдельности рассматривает специальная комиссия.

Проверка заведений общепита и магазинов

За одну неделю августа сотрудники Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы проверили 270 заведений общественного питания и торговых точек и зафиксировали нарушения в 19,6 процента, то есть в одной пятой из них. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 12 по 18 августа проверки проходили в кафе, барах и магазинах. Во время инспекций проверялось, как заведения соблюдают меры по нераспространению коронавируса. Инспекции проводились в то время и в тех местах, где наблюдается больше всего клиентов.

Было проверено 120 точек общепита, в 21 из которых были зафиксированы нарушения — не было информации о необходимости соблюдать личную гигиену (гигиену рук, а также этикет при чихании и кашле), отсутствовали дезинфекторы для рук. Кроме того, не дезинфицировались должным образом емкости с сахаром, солью, соусами после каждого посетителя. Также не измерялась температура работников заведений.

Еще больше нарушений было зафиксировано в точках торговли – в 32 магазинах из 150 проверенных. Кроме отсутствия информации о соблюдении личной гигиены и дезинфицирующих средств были зафиксированы и другие нарушения. Не соблюдались нормы по очистке и дезинфекции самых используемых поверхностей – дверных ручек, тележек и корзинок, терминалов для оплаты, а также пренебрегали нормами по дезинфекции рук работников магазинов, у них не мерили температуру.

Нарушение масочного режима

Пресс-секретарь Департамента полиции Ревита Янавичюте на этой неделе информировала BNS, что три протокола составлены в Шилале из-за отсутствия маски в общественном транспорте, и по два — в вильнюсском торговом центре и в пиццерии в Утяне.

Также были оштрафованы лица, находившиеся без масок, в торговом центре в Шяуляй, на остановке общественного транспорта в Каунасе, на мероприятии в Шальчининкай и в кафе в Вильнюсе.

Из-за нарушения режима самоизоляции в выходные оштрафованы девять человек — шесть протоколов составила полиция, а остальные — сотрудники Службы охраны госграницы.

Кроме того, в Йонаве был зафиксирован случай, когда в кафе между столиками не соблюдалось расстояние в два метра.

Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф за отсутствие маски от 500 до 1 500 евро для физических лиц.

Кража индивидуальных средств защиты

В Игналине обнаружили кражу медицинских масок из муниципалитета, сообщает полиция Литвы. Предполагают, что с 17.00 20 августа до 21.30 21 августа пропало около 4 тысяч одноразовых масок. Они были украдены из здания городской администрации.

Проводится досудебное расследование по статье о краже.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ