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Правовые аспекты пандемии

Фото pixabay.com

Пандемия коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года, породила новые виды правонарушений.

Комиссия, отвечающая за выяснение нанесенного пациентам ущерба, рассматривает четыре заявления на возмещение ущерба из-за заражения коронавирусом в больнице, сообщает BNS. «На первом заседании рассматривали четыре такие заявки, хотя их было подано больше. Не все рассматривают, поскольку в некоторых случаях не предоставлены все необходимые документы», – сказала LRT председатель комиссии Ева Дрегвене. По ее словам, люди, обращающиеся за компенсацией, должны доказать фактические обстоятельства заражения, оценить ущерб и т.д. Заявки рассматриваются в течение месяца. 

В соответствии с законом ущерб, нанесенный здоровью пациента, возмещается, если он был нанесен при предоставлении ему других услуг здравоохранения и этого ущерба могло не быть. Каждый случай в отдельности рассматривает специальная комиссия. 

Проверка заведений общепита и магазинов

За одну неделю августа сотрудники Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы проверили 270 заведений общественного питания и торговых точек и зафиксировали нарушения в 19,6 процента, то есть в одной пятой из них. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 12 по 18 августа проверки проходили в кафе, барах и магазинах. Во время инспекций проверялось, как заведения соблюдают меры по нераспространению коронавируса. Инспекции проводились в то время и в тех местах, где наблюдается больше всего клиентов.

Было проверено 120 точек общепита, в 21 из которых были зафиксированы нарушения — не было информации о необходимости соблюдать личную гигиену (гигиену рук, а также этикет при чихании и кашле), отсутствовали дезинфекторы для рук. Кроме того, не дезинфицировались должным образом емкости с сахаром, солью, соусами после каждого посетителя. Также не измерялась температура работников заведений.

Еще больше нарушений было зафиксировано в точках торговли – в 32 магазинах из 150 проверенных. Кроме отсутствия информации о соблюдении личной гигиены и дезинфицирующих средств были зафиксированы и другие нарушения. Не соблюдались нормы по очистке и дезинфекции самых используемых поверхностей – дверных ручек, тележек и корзинок, терминалов для оплаты, а также пренебрегали нормами по дезинфекции рук работников магазинов, у них не мерили температуру.

Нарушение масочного режима

Пресс-секретарь Департамента полиции Ревита Янавичюте на этой неделе информировала BNS, что три протокола составлены в Шилале из-за отсутствия маски в общественном транспорте, и по два — в вильнюсском торговом центре и в пиццерии в Утяне.

Также были оштрафованы лица, находившиеся без масок, в торговом центре в Шяуляй, на остановке общественного транспорта в Каунасе, на мероприятии в Шальчининкай и в кафе в Вильнюсе.

Из-за нарушения режима самоизоляции в выходные оштрафованы девять человек — шесть протоколов составила полиция, а остальные — сотрудники Службы охраны госграницы.

Кроме того, в Йонаве был зафиксирован случай, когда в кафе между столиками не соблюдалось расстояние в два метра.

Кодекс административных правонарушений предусматривает штраф за отсутствие маски от 500 до 1 500 евро для физических лиц.

Кража индивидуальных средств защиты

В Игналине обнаружили кражу медицинских масок из муниципалитета, сообщает полиция Литвы. Предполагают, что с 17.00 20 августа до 21.30 21 августа пропало около 4 тысяч одноразовых масок. Они были украдены из здания городской администрации.

Проводится досудебное расследование по статье о краже.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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