Возрастная дискриминация

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Служба контроля за равными возможностями считает, что Министерство культуры Литвы во время присуждения стипендий в области кинематографии или искусства дискриминирует участников по возрасту, сообщает пресс-служба ведомства.

Омбудсмен по вопросам равных возможностей Агнета Скарджювене начала расследование после получения жалобы. В заявлении говорилось, что в описании процедуры присуждения стипендий создателям в области кинематографии или искусства приоритет отдавался молодым. Так, если участнику было меньше 35 лет, то он получал один балл из 16 возможных.

При таком раскладе более взрослые заявители могут оказаться в невыгодном положении. Например, если заявки от директоров в возрасте 40 и 20 лет имеют схожие художественные ценности, одинаково актуальны и дают аналогичные результаты, стипендия будет присуждена более молодому творцу.

В Минкульте утверждают, что молодые создатели – уязвимая социальная группа. Там считают, что им сложнее обзавестись ресурсами для реализации творческих проектов, из-за чего велик риск оставить деятельность в начале карьеры.

Закон о равных возможностях предусматривает исключительный случай, когда прямая дискриминация по возрасту может быть оправданной, то есть когда возрастные ограничения устанавливаются законом, когда это оправдано законной целью и эта цель достигается соответствующими и необходимыми средствами.

Между тем закон о кино, регулирующий деятельность организаторов этого конкурса, не содержит пункта, допускающего позитивную дискриминацию молодых создателей. Таким образом, А. Скарджювене, проведя расследование, обнаружила нарушение – с юридической точки зрения позиция Министерства культуры необоснованная.

Омбудсмен обратилась к министру культуры Миндаугасу Кветкаускасу с предложением изменить порядок присуждения стипендий, который дискриминирует участников старшего возраста.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ