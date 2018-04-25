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На Украине в декабре появятся электронные водительские права

Фото denzadnem.com.ua «/facebook

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что к средине декабря нововведение с электронным водительским удостоверением вступит в силу.

Электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре, о чем заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Радио Свобода, сообщается в воскресенье, 24 ноября.

«Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую ​​большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации «100 дней работы правительства». То есть это середина декабря. Но в начале декабря уже все будет готово», — сказал чиновник. 

Федоров также сообщил, что уровень покрытия Украины интернетом доходит до 70%, и к 2022 году должен составлять 90-100%.

korrespondent.net

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