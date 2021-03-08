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На весеннюю сессию сейм Литвы соберется «живьем»

Фото lrs.lt

На первую весеннюю сессию в следующую среду сейм Литвы соберется «живьем», а впоследствии будет отдельно решаться вопрос о возможности проведения удаленных заседаний. 

Правление сейма в среду утвердило график заседаний весенней сессии. Согласно ему, с 10 марта до 30 июня планируется провести 50 заседаний, сообщает Отдел сейма по связям с общественностью. 

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Как сказала председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен, на открытие весенней сессии 10 марта сейм соберется «живьем», а впоследствии вопрос удаленного проведения каждого заседания с учетом ситуации будет решать правление. 

Как и намечается в Уставе сейме, заседания сейма будут проходить по вторникам и четвергам, а каждые 3 недели будут делаться недельные перерывы в заседаниях. 

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Ежегодно сейм собирается на две сессии — весеннюю и осеннюю. Весенняя сессия начинается 10 марта и заканчивается 30 июня. Осенняя сессия начинается 10 сентября и заканчивается 23 декабря. 

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