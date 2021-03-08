На весеннюю сессию сейм Литвы соберется «живьем»

Как сказала председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен, на открытие весенней сессии 10 марта сейм соберется «живьем», а впоследствии вопрос удаленного проведения каждого заседания с учетом ситуации будет решать правление.

Как и намечается в Уставе сейме, заседания сейма будут проходить по вторникам и четвергам, а каждые 3 недели будут делаться недельные перерывы в заседаниях.