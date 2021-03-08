На весеннюю сессию сейм Литвы соберется «живьем»

На первую весеннюю сессию в следующую среду сейм Литвы соберется «живьем», а впоследствии будет отдельно решаться вопрос о возможности проведения удаленных заседаний.
Правление сейма в среду утвердило график заседаний весенней сессии. Согласно ему, с 10 марта до 30 июня планируется провести 50 заседаний, сообщает Отдел сейма по связям с общественностью.
Как сказала председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен, на открытие весенней сессии 10 марта сейм соберется «живьем», а впоследствии вопрос удаленного проведения каждого заседания с учетом ситуации будет решать правление.
Как и намечается в Уставе сейме, заседания сейма будут проходить по вторникам и четвергам, а каждые 3 недели будут делаться недельные перерывы в заседаниях.