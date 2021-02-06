На Вильнюсской когенерационной станции произвели первую электроэнергию

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В конце января Вильнюсская когенерационная электростанция (ВКЭ) поставила в сеть первую электроэнергию, произведенную из отходов, сообщил госэнергохолдинг Ignitis grupe, реализующая этот проект.

«Первое производство электроэнергии знаменует особо важный этап проекта, когда строящийся энергетический объект превращается из котельной в электростанцию, и за один технологический процесс производится не только тепло, но и электроэнергия», – отметил в пресс-релизе временный глава ВКЭ, финансово-административный директор станции Арунас Жилис.

Электрическая мощность станции, которая начала использовать отходы и коммерческую деятельность, составит около 20 мегаватт, а тепловая мощность – около 60 мегаватт. Планируется, что за год станция будет сжигать 160 тыс. тонн отходов.