На Вильнюсской когенерационной станции произвели первую электроэнергию

В конце января Вильнюсская когенерационная электростанция (ВКЭ) поставила в сеть первую электроэнергию, произведенную из отходов, сообщил госэнергохолдинг Ignitis grupe, реализующая этот проект.
«Первое производство электроэнергии знаменует особо важный этап проекта, когда строящийся энергетический объект превращается из котельной в электростанцию, и за один технологический процесс производится не только тепло, но и электроэнергия», – отметил в пресс-релизе временный глава ВКЭ, финансово-административный директор станции Арунас Жилис.
Электрическая мощность станции, которая начала использовать отходы и коммерческую деятельность, составит около 20 мегаватт, а тепловая мощность – около 60 мегаватт. Планируется, что за год станция будет сжигать 160 тыс. тонн отходов.
В ноябре прошлого года станция начала поставлять теплоэнергию жителям Вильнюса.
Между тем, установка оборудования для биотоплива станции запаздывает почти на год, поскольку осенью прошлого года был расторгнут договор генерального подряда с реструктуризируемой польской компанией Rafako, и станция ищет нового подрядчика.
В целом строительство станции обойдется почти в 350 млн евро. Проект финансируется и за счет средств помощи Евросоюза ( до 140 млн евро), за счет кредита, предоставленного Европейским инвестбанком (до 190 млн евро) и собственных средств госэнергохолдинга.