На встрече с Д. Трампом А. Дуда будет представлять и Литву

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Польский президент Анджей Дуда на предстоящей в среду в Вашингтоне встрече с президентом США Дональдом Трампом будет представлять и интересы Литвы, заявил литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

«Президент говорил с президентом Польши А. Дудой до отбытия, мы получили такое заверение в том, что президент А. Дуда будет представлять и наши интересы в том числе», – сказал министр во вторник журналистам в Президентском дворце.

«Мы не раз подчеркивали, что Балтийские страны и Польша являются одной территорией, если говорить об оборонной логистике, об оборонном планировании НАТО, поэтому то, что происходит в Польше, для нас непосредственно важно в национальном смысле. Поэтому все то, о чем будет говорить президент А. Дуда о гарантиях безопасности и усилиях Соединенных Штатов в регионе, особенно в Польше, для нас очень важно», – сказал Л. Линкявичюс.

На встрече в Вашингтоне президенты Польши и США, кроме прочих вопросов, намерены обсудить дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере.

Польша стремится к тому, чтобы в стране было дислоцировано больше американских военных, однако решение Д. Трампа сократить контингент в Германии вызвало беспокойство в Польше.

«Мы точно ничего не добиваемся за счет Германии, мы действительно не хотим этого. Но любой вывод сил США из Европы не является шагом, который следует приветствовать, но у нас нет оснований сомневаться в вовлеченности США в решение вопросом безопасности нашего региона», – сказал во вторник Л. Линкявичюс.

«Напомню, что около пятисот военных США с танками, бронированными машинами, вооружениями недавно тренировались в течение полугода здесь, в Литве. Это случилось впервые в истории», – сказал глава МИД.

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник по телефону обсудил с А. Дудой вопросы региональной безопасности накануне его поездки в США.

Администрация президента утверждает, что главы соседних стран договорились, что польский президент на предстоящей на этой неделе встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудит от имени двух стран военные сил США в Европе и выразит ожидание их укрепления.