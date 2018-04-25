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На встрече с послом Литвы президент Израиля отметил связи стран, вспомнил историю

Фото Посольства ЛР в Израиле

В четверг на встрече с новым послом Литвы Линой Антавичене президент Израиля Реувен Ривлин выразил удовлетворение хорошими двухсторонними отношениями и вспоминал историю.   

Руководитель Израиля поделился воспоминаниями о визите в Литву в 2003 году, когда побывал там в качестве главы израильского парламента. 

«Я никогда не забуду, как говорил с детьми вашей страны. На меня произвело большое впечатление то, как вы обучаете и просвещаете о том, что случилось во время Холокоста»,  – заявил Р. Ривлин на встрече в своей резиденции в Иерусалиме. 

«Это очень важно в борьбе с антисемитизмом и в осознании того, что произошло за историю человечества», сказал он. 

Видеозапись встрече на своей странице в социальной сети «Фейсбук» транслировало посольство Литвы в Израиле. 

За годы нацистской оккупации (1941–1944 годы) в Литве, нацисты, часто при пособничестве местных литовских коллаборационистов, уничтожили более 90% 200-тысячного населения литовских евреев. 

Глав Израиля принял посла Литвы в связи с началом ее работы. Л. Антанавичене вручила Р. Ривлину верительные грамоты.

«Мы ценим отношения между вашей и нашей страной. Это очень тесные отношения и связи», – сказал президент.

Л. Антанавичене отметила, что будет стремиться к укреплению экономических связей двух стран, а Израиль «является особым местом для работы послом Литвы». 

«Я буду работать  над укреплением не только политического сотрудничества, но и также экономического, которое также очень важно», – сказала посол.

«Я искренне вам скажу: когда я получила верительные грамоты от своего президента, он сказал «Лина, ты будешь тяжело работать, но ты должна удвоить объемы нашего экспорта». Он сказал, что я не вернусь назад, пока этого не добьюсь», – пошутила дипломат.

Она напомнила о приглашении литовского президента Р. Ривлину в следующем году посетить Литву. 

BNS

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