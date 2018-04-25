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Сейм Литвы сделал перерыв в расследовании деятельности депутата И. Розовой

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В четверг литовский парламент сделал перерыв в решении вопроса о связях депутата Ирины Розовой и российскими дипломатами.

О перерыве попросил глава оппозиционных либералов Эугениюс Гянтвилас, призвавший отделить расследования связей И. Розовой и действий политиков, располагавших информацией о ней.

«Я предлагаю вычеркнуть вопросы, касающиеся анализа того, как члены сейма ознакомились с материалами, как циркулировала информация, не было ли манипуляций ею», – заявил Э. Гянтвилас.

«Я действительно не исключаю, что были совершены ошибки, возможно есть и виновные лица, но давайте сделаем отдельную межфракционную комиссию, поскольку в противном случае сами члены Комитета по национальной безопасности и обороне должны будут расследовать себя и представлять парламенту ответ о том, заслуживают ли их действия импичмента», – сказал депутат.

За перерыв в слушания проголосовали 30 членов сейма, «против» были 37, 32 воздержались. Поскольку просьба была выдвинута оппозицией, то столько голосов хватило, чтобы рассмотрение вопроса было перенесено.  

Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы предлагает расследовать и связи депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами, и действия политиков, обладавших информацией об этом.

С одобрения парламента КНБО может быть поручено проведение парламентского расследования деятельности И. Розовой и возможной угрозы нацбезопасности. Предлагается провести это расследование до 6 ноября.

Комитет также даст оценку того, должным ли образом председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис и бывший тогда главой КНБО Витаутас Бакас реагировали на информацию Департамента госбезопасности (ДГБ), не было ли манипуляций разведывательной информацией. 

Предлагается ответить, достаточно ли для начала импичмента факта о том, что И. Розова возможно пыталась скрыть связи с российскими дипломатами и ввести в заблуждение сотрудников ДГБ, чтобы получить разрешение на работу с секретной информацией. 

Комитет бы занялся выяснением того, какие решения по информации ДГБ о И. Розовой принял В. Пранцкетис и ознакомившиеся с материалами члены сейма, были ли эти решения «своевременными и надлежащими для устранения рисков или угроз нацбезопасности». 

Комитет также может расследовать, не использовалась ли упомянутая информация в достижении личных целей, если будут выявлены случаи ненадлежащего ее использования  – достаточно ли данных для начала импичмента в отношении политиков, которые ознакомились или не ознакомились своевременно с материалами ДГБ, не приняв никаких решений. 

BNS

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