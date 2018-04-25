TOP,Сегодня в мире

Трамп отложил повышение пошлин на товары из Китая

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA

Американские власти согласились на две недели отложить повышение пошлин на товары из Китая стоимостью 250 миллиардов долларов. Об этом 11 сентября сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

«По просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ю годовщину своего основания, мы согласились в качестве жеста доброй воли перенести повышение с 25% до 30% пошлин на продукцию стоимостью 250 миллиардов долларов с 1 на 15 октября», − написал американский лидер.

 Ранее сообщалось, что Китай решил снять дополнительные пошлины в 25% на 16 категорий товаров из США и Канады с 17 сентября. 

Напомним, 23 августа Трамп объявил, что с 1 сентября пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов увеличатся с 10 до 15%, а с 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 миллиардов долларов вырастут с 25 до 30%. 

Все это он объяснил решением Китая ввести пошлины на ввоз американских товаров на общую сумму 75 миллиардов долларов.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Сейм Литвы сделал перерыв в расследовании деятельности депутата И. Розовой

Подробнее...
default image
Трамп отложил повышение пошлин на товары из Китая

Подробнее...
default image
В МИД РФ заявили о риске ядерной войны

Подробнее...
default image
Сейм одобрил увольнение двух судей апелляционного суда

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис видит преграды для сотрудничества с новой фракцией сейма

Подробнее...
default image
Будущая зампредседателя Еврокомиссии выступила против "Северного потока - 2"

Подробнее...
default image
На выборах лидера либералов больше всего голосов у В. Чмилите-Нильсен, будет второй тур

Подробнее...
default image
Сербия продолжит курс военного нейтралитета при сохранении отношений с НАТО

Подробнее...
default image
Сквярнялис: критики поста В. Синкявичюса не понимают повестку дня Брюсселя

Подробнее...
default image
Джонсон заявил, что выступает за отмену "бэкстопа" в любом виде

Подробнее...
default image
Новую фракцию в сейме Литвы возглавит В. Камблявичюс

Подробнее...
default image
Нетаньяху обещает аннексировать часть палестинских земель

Подробнее...
default image
США одобрили поставки Польше 32 самолетов F-35

Подробнее...
default image
Rimi откроет электронные магазины в странах Балтии в этом и следующем году

Подробнее...
default image
В сейме Литвы хотят предусмотреть больше предохранителей для белорусской электроэнергии

Подробнее...
default image
ВОЗ: Каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство

Подробнее...
default image
Самую маленькую лошадь в мире нашли в Польше

Подробнее...
default image
Минфин Литвы: в 2020 году экономический рост страны замедлится

Подробнее...
default image
Сарделька немецкой мечты

Подробнее...
default image
Прокуратура обжаловала в Верховном суде Литвы оправдание К. Пукаса по части домогательств

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600