TOP,Сегодня в мире,Соседи

В МИД РФ заявили о риске ядерной войны

Photo by Bernt Rostad on Foter.com / CC BY

В МИД РФ считают, что ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается, существует риск начала ядерной войны. Соответствующее заявление сделал замглавы ведомства Сергей Рябков, передает Интерфакс в четверг, 12 сентября.

Рябков утверждает, что риск ядерной войны существует «даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт». Замминистр ссылается на негативную динамику, которая якобы проявляется в последний год, когда действия российских «коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными».

«Они (западные страны — ред.) избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями», — заявил Рябков.

Рябков уверяет, что Россия готова к возобновлению полноценных переговоров с США по стратегической стабильности.

«Наша позиция хорошо известна. Мы выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности и рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег к серьезному заинтересованному диалогу», — утверждает Рябков.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Сейм Литвы сделал перерыв в расследовании деятельности депутата И. Розовой

Подробнее...
default image
Трамп отложил повышение пошлин на товары из Китая

Подробнее...
default image
В МИД РФ заявили о риске ядерной войны

Подробнее...
default image
Сейм одобрил увольнение двух судей апелляционного суда

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис видит преграды для сотрудничества с новой фракцией сейма

Подробнее...
default image
Будущая зампредседателя Еврокомиссии выступила против "Северного потока - 2"

Подробнее...
default image
На выборах лидера либералов больше всего голосов у В. Чмилите-Нильсен, будет второй тур

Подробнее...
default image
Сербия продолжит курс военного нейтралитета при сохранении отношений с НАТО

Подробнее...
default image
Сквярнялис: критики поста В. Синкявичюса не понимают повестку дня Брюсселя

Подробнее...
default image
Джонсон заявил, что выступает за отмену "бэкстопа" в любом виде

Подробнее...
default image
Новую фракцию в сейме Литвы возглавит В. Камблявичюс

Подробнее...
default image
Нетаньяху обещает аннексировать часть палестинских земель

Подробнее...
default image
США одобрили поставки Польше 32 самолетов F-35

Подробнее...
default image
Rimi откроет электронные магазины в странах Балтии в этом и следующем году

Подробнее...
default image
В сейме Литвы хотят предусмотреть больше предохранителей для белорусской электроэнергии

Подробнее...
default image
ВОЗ: Каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство

Подробнее...
default image
Самую маленькую лошадь в мире нашли в Польше

Подробнее...
default image
Минфин Литвы: в 2020 году экономический рост страны замедлится

Подробнее...
default image
Сарделька немецкой мечты

Подробнее...
default image
Прокуратура обжаловала в Верховном суде Литвы оправдание К. Пукаса по части домогательств

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600