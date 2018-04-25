В МИД РФ заявили о риске ядерной войны

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В МИД РФ считают, что ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается, существует риск начала ядерной войны. Соответствующее заявление сделал замглавы ведомства Сергей Рябков, передает Интерфакс в четверг, 12 сентября.

Рябков утверждает, что риск ядерной войны существует «даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт». Замминистр ссылается на негативную динамику, которая якобы проявляется в последний год, когда действия российских «коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными».

«Они (западные страны — ред.) избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями», — заявил Рябков.

Рябков уверяет, что Россия готова к возобновлению полноценных переговоров с США по стратегической стабильности.

«Наша позиция хорошо известна. Мы выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности и рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег к серьезному заинтересованному диалогу», — утверждает Рябков.

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