Сейм одобрил увольнение двух судей апелляционного суда

Фото BFL/Райтиса Плаукса

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Парламентарии одобрили предложение президента Гитанаса Науседы уволить двух судей Литовского апелляционного суда (ЛАС).

Судья Кястутис Юцис увольняется по собственному желанию, а Константин Гурин – по причине того, что принизил имя судьи. Судей ЛАС увольняет президент с одобрения сейма.

Фамилии этих судей упоминаются в так называемом деле о судебной коррупции.

По данным BNS, К. Юцису в расследовании предоставлен статус специального свидетеля, между тем, К. Гурину предъявлены подозрения в коррупции.

В рамках этого дела подозрения предъявлены восьми судьям. Президент Г. Науседа стремился всех их уволить за принижение судейского имени, однако Судейский совет не одобрил увольнение трех судей.

Орган судейского самоуправления отказался санкционировать отстранение с должности судьи Апелляционного суда Виктораса Кажиса, судьи Вильнюсского участкового суда Робертаса Райниса и судьи Вильнюсского окружного суда Арунаса Каминискаса. Было решено, что не достает данных для доказательства принижения имени судьи.

Президент уже уволил судью Вильнюсского окружного суда Генрихаса Яглинскаса и судью Каунасского административного суда Гитнатраса Чеканаускаса.

В сейме также ожидают рассмотрения решения по увольнению судьи Верховного суда Эгидиюса Лаужикаса и судьи ЛАС Владимира Бавеяна.

В целом в деле о судебной коррупции подозрения предъявлены 48 лицам.

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