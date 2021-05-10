На выборах главы социал-демократов Литвы победила В. Блинкявичюте

Фото BFL/Греты Скарайтене

В воскресенье на прямых выборах лидера Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) победила европарламентарий Вилия Блинкявичюте.

Как сообщила партия, по предварительным результатам, В. Блинкявичюте поддержали около 56% участвовавших в выборах членов партии, а европарламентария Юозаса Олекаса – около 44%.

Во всеобщих выборах председателя приняли участие более 7,9 тыс. социал-демократов.

Избирательная комиссия партия утвердит окончательные результаты выборов 14 мая, а к обязанностям новый председатель приступит 29 мая, когда состоится и съезд партии.

В. Блинквичюте является юристом по образованию, длительное время она работала в Министерстве социальной защиты и труда, восемь лет его возглавляла.

Членом ЛСДП она является с 2006 года, а с 2009 года — зампредседателя партии.

В. Блинкявичюте трижды избиралась в сейм, с 2009 года она является членом Европарламента.

В январе по причине критики членов партии и плохих показателей партии на парламентских выборах с поста главы ЛСДП ушел депутат Гинтаутас Палуцкас.

Работающая в оппозиции партия является крупнейшей в Литве, у нее более 16,5 тыс. членов, в сейме ее представляют 13 политиков.