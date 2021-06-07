На юбилейных учениях BALTOPS на Балтике – внимание и к кибербезопасности

Помимо 16 стран, в учениях также участвуют Финляндия и Швеция.

По словам Д. Блэка, эти учения демонстрируют внимание союзников НАТО и их партнеров к безопасности судоходства.

Заместитель командующего ударных сил и сил поддержки НАТО, контрадмирал Джеймс Морли из Королевского ВМФ Великобритании сказал, что во время учений будет отрабатываться отражение конвенционных угроз со стороны самолетов, кораблей и подводных ложок, включая мощную шведскую подводную лодку, также будут проводиться операции с минами и беспилотниками.

По его словам, учения BALTOPS будут проходить в две фазы: в первой фазе военные единицы будут тренироваться действовать совместно в соответствии с заранее спланированной программой. Во время второй фазы они должны будут применить этот опыт в ответ на заранее неизвестные им военные угрозы.

Несмотря на то, что в последнее время напряженность между Россией, Беларусью и западными союзниками нарастает, по словам. Д. Блэка, каких-то особых действий со стороны России не ожидается. Поскольку BALTOPS — регулярные учения, которые планируются заранее, сказал он, активизация деятельности России во время этих учений наблюдается ежегодно.

Учения начались 6 июня и будут продолжаться до 18 июня.