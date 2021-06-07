Президент Г. Науседа выступит со вторым годовым докладом

Из-за эпидемиологической ситуации и требований карантина в сейм на годовой доклад президента приглашены только бывшие руководители государства. Раньше в сейм приглашались представители дипломатического корпуса, мэры, главы подведомственных учреждений.

В своем первом сообщении в прошлом году Г. Науседа подчеркнул цель Литвы быть справедливым, «зеленым», инновационным государством благосостояния. Он также отметил, что в деле создания государства нужно больше уважения, диалога и взаимного доверия.

Г. Науседа занимает должность президента с 12 июля 2019 года. В предвыборной кампании он участвовал с программой «государства благосостояния».