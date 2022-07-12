Началось рассмотрение просьбы Виленско-Литовской епархии о предоставлении статуса Церкви

С целью сотрудничества с комиссией и предоставления ей необходимой информации, а также для участия в церковных торжествах по случаю 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского в Сергиев Посад по благословению митрополита Виленского и Литовского Иннокентия прибыл епископ Тракайский Амвросий.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы путь Православной Церкви в Литве к большей независимости соответствовал церковным установлениям и канонам. Исторически так сложилось, что литовское Православие соединено со всей полнотой Православной Церкви именно через Русскую Православную Церковь», — сказал митрополит Иннокентий.

По словам предстоятеля Православной Церкви в Литве, предоставление статуса самоуправляемой Церкви не является чем-то само собой разумеющимся, поэтому необходима большая разъяснительная и подготовительная работа, а также хорошая аргументация.

«В нашем случае речь идет скорее о приведении церковного статуса в соответствие с действительностью, так как Православная Церковь в Литве уже сегодня все решения принимает самостоятельно, финансовые связи с Московским Патриархатом отсутствуют, а прихожане наших храмов в подавляющем большинстве являются полноправными гражданами Литвы», — отметил митрополит Иннокентий.

Как говорится в сообщении, речь идет об особом церковном статусе, близким к Автономной Церкви. В то же время во многих странах — например, в Германии, Венгрии, Австрии, Аргентине, Франции, Италии, Великобритании — действуют зарубежные епархии Русской Православной Церкви.

Глава Православной церкви в Литве митрополит Виленский и Литовский Иннокентий некоторое время назад лишил священного сана четырех бывших священнослужителей, критиковавших российское вторжение в Украину и поддержку Русской православной церковью этого вторжения.

Они инициировали процесс перехода Православной Церкви в Литве из подчинения Московского Патриархата в подчинение Константинопольского Патриархата. Против этого возражает руководство Православной Церкви в Литве.

Православная церковь в Литве является одной из девяти традиционных религиозных общин в Литве. Она принадлежит к Московскому Патриархату.

В настоящий момент статусом Самоуправляемой Церкви располагают лишь три православные Церкви, находящиеся в канонической юрисдикции Московского Патриархата — Эстонская, Латвийская и Молдавская.

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