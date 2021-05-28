С 1 июня начинается общий прием в вузы Литвы, который продлится до 5 августа. Заявки должны быть заполнены, поданы и отправлены только через онлайн-систему LAMA BPO. В заявке можно указать до девяти предпочитаемых учебных программ.
По словам представителя Вильнюсского технического университета им. Гядиминаса Довиле Улинскайте, в этом году появились опасения, что дистанционное обучение может оказать негативное влияние на результаты. Поэтому было решено не повышать планку для поступления на национальном уровне. Для поступления на бюджетное место в университетах минимальный конкурсный балл остается на уровне 5,4. Но это не единственное условие. Желающим поступить на бюджетные места надо будет сдать три государственных экзамена на аттестат зрелости – литовский язык и литературу, математику и один предмет на выбор – на оценку не менее 16 баллов. При этом будет важна и общая средняя оценка предметов.
При поступлении в вузы будет учитываться среднее значение годовых оценок. В университеты будут приняты абитуриенты, чье среднее арифметическое лучших годовых оценок по пяти обязательным предметам будет не менее 7 баллов. При этом список предметов, необходимых для подсчета конкурсных баллов, варьируется и будет зависеть от учебной программы. Приглашения на обучение будут опубликованы 9 августа. Договоры с вузами можно будет подписать на месте или электронным способом с 10 до 12 августа.
По окончании основного этапа начнется дополнительный прием. Заявки нужно будет снова подать через онлайн-систему LAMA BPO с 13 до 16 августа. Во время дополнительного приема будет только одно вакантное место. О дополнительном приглашении на учебу будет объявлено 20 августа. Договор с вузом можно будет подписать с 21 по 23 августа.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ