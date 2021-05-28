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С 1 июня начинается общий прием в вузы Литвы, который продлится до 5 августа. Заявки должны быть заполнены, поданы и отправлены только через онлайн-систему LAMA BPO. В заявке можно указать до девяти предпочитаемых учебных программ.

По словам представителя Вильнюсского технического университета им. Гядиминаса Довиле Улинскайте, в этом году появились опасения, что дистанционное обучение может оказать негативное влияние на результаты. Поэтому было решено не повышать планку для поступления на национальном уровне. Для поступления на бюджетное место в университетах минимальный конкурсный балл остается на уровне 5,4. Но это не единственное условие. Желающим поступить на бюджетные места надо будет сдать три государственных экзамена на аттестат зрелости – литовский язык и литературу, математику и один предмет на выбор – на оценку не менее 16 баллов. При этом будет важна и общая средняя оценка предметов.