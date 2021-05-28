Пенсионная головоломка

«В настоящее время Литва соответствует мировым тенденциям: пенсионный возраст для женщин составляет 63 года и 4 месяца и 64 года 2 месяца — для мужчин, но уже в 2027 году и для мужчин, и для женщин этот порог достигнет 65 лет», — отметила А. Палюкайте.

В других странах Балтии пенсионный возраст будет повышаться еще быстрее. Латыши и эстонцы, соответственно, к 2025 году и 2026 году повысят планку пенсионного возраста до 65 лет. Официальный пенсионный возраст в Латвии — 63 года и 6 месяцев, в Эстонии — 63 года и 9 месяцев. По словам А. Палюкайте, понятно, что развитые страны увеличивают планку пенсионного возраста, чтобы уменьшить огромную нагрузку, ложащуюся на плечи людей трудоспособного возраста.

«Если в настоящее время в Литве количество людей старше 55 лет составляет около 35 процентов, то через тридцать лет оно увеличится до 45 процентов. В то же время темп демографического старения увеличивается с каждым годом. По данным Департамента статистики, в прошлом году на 100 детей в возрасте до 14 лет приходилось 132 человека старше 65 лет. В условиях улучшения медицинских технологий и снижения рождаемости в развитых странах их правительствам ничего не остается, кроме как поднять планку пенсионного возраста», — говорит А. Палюкайте.

Европейцы склонны повышать пенсионный возраст

В Дании, где действует одна из самых эффективных пенсионных систем, пенсионный возраст вырастет до 67 лет уже к 2022 году, Нидерланды, считающиеся лучшей страной для пенсионеров, сделают это в 2024 году. Текущий пенсионный возраст в Дании составляет 65 лет, 66 лет и 4 месяца — в Нидерландах.

Амбиции Великобритании простираются еще дальше. Уже сегодня планка пенсионного возраста здесь повышена до 66 лет, с 2028 года увеличится до 67 лет, а в 2037 году достигнет 68 лет.

Через шесть лет порог выхода на пенсию в Германии составит 67 лет, так же поступит и Испания. В обеих странах пенсию по старости получают люди чуть старше 65 лет.

В Исландии уже сегодня самый высокий пенсионный возраст в Европе — 67 лет. Интересно, что в этой стране есть исключение для моряков, которые могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет. Исландия пока не планирует поднимать существующие границы пенсионного возраста.

Исключение из правил — Норвегия

Хотя почти все европейские страны повышают пенсионный возраст, бывают исключения. До недавнего времени пенсионный возраст в Норвегии составлял 67 лет, но после проведенной реформы система страхования стала гибче, и население страны может выходить на пенсию в возрасте от 62 до 75 лет.

«Эта система получила много похвал, потому что в основном она приносит пользу тем, кто позже заканчивает свой путь на рынке труда. Таким образом, норвежцам предлагается работать дольше, в свою очередь государство не остается в долгу. Таким образом устраняются негативные последствия увеличения продолжительности жизни и снижения рождаемости, и система социального обеспечения становится менее обремененной», — говорит А. Палюкайте.

Пенсионный возраст за пределами Европы ниже

За пределами Европы порог пенсионного возраста намного ниже. «Например, самый низкий пенсионный возраст в мире — в Объединенных Арабских Эмиратах, где он составляет всего 49 лет. Однако этот возраст распространяется только на граждан, проживающих в самой стране, — эмигранты, которые хотят получать пенсию, должны достичь 60-летнего возраста», — отмечает А. Палюкайте.

Немного ниже пенсионный возраст — во многих странах Азии и Африки. В Египте, Камеруне, Индии, Шри-Ланке — 60 лет, а в Иране и Вьетнаме, например, планка пенсионного возраста для женщин еще ниже — 55 лет.

В странах с высоким уровнем экономики и продолжительностью жизни пенсионный возраст выше. В Австралии, например, сейчас 66 лет, а в июле 2023 года вырастет до 67. Пенсионная система США аналогична норвежской, так, определенные выплаты доступны с 62 лет, но право на полную пенсию американцы обретают лишь после 66 лет.

Более высокий пенсионный возраст часто коррелирует с продолжительностью жизни и высоким уровнем жизни, но, к примеру, Южная Корея является исключением из правил.

«В Южной Корее планка пенсионного возраста поднята до 60 лет, но население страны покидает рынок труда в среднем в 72 года. Это связано не только с высокой продолжительностью жизни, но и с одним из самых высоких уровней бедности среди пожилых людей среди стран ОЭСР. Это означает, что корейцы даже после достижения пенсионного возраста нуждаются в дополнительной работе для обеспечения финансовой безопасности», — говорит А. Палюкайте.

Как жить на пенсии

Эксперт Luminor отмечает, что сегодня в Литве мужчины, достигшие 65 лет, в среднем живут еще 14,5 года, а женщины — 19,7 года. Таким образом, даже если в будущем пенсионный возраст будет увеличен еще больше, мы все равно будем проводить много времени на пенсии. Поэтому, по мнению специалиста, для дальнейшей комфортной жизни о своем будущем необходимо заботиться самостоятельно и уже сегодня.

«Чтобы после выхода на пенсию чувствовать себя комфортно и не менять повседневные привычки, пенсия человека должна составлять не менее 70-80% от предыдущего дохода. Государственная пенсия по старости составляет всего около 30-40 процентов от получаемой зарплаты. При накоплении в пенсионном фонде II ступени эта сумма увеличивается до 40-50%. Остальное должно поступить за счет накоплений в III ступени. Однако при накоплении в пенсионных фондах всегда необходимо учитывать инвестиционный риск, поскольку стоимость вложений может как расти, так и падать», — заметила А. Палюкайте.

Айсте Палюкайте, руководитель отдела ЗАО Luminor Investicijų Valdymas