TOP,Новости,Сейм Литвы

Начинается осенняя сессия сейма Литвы: ожидают бюджет и соцпредложения президента

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Во вторник литовский парламент собирается на осеннюю сессию: основной задачей сейма будет утверждение бюджета на следующий год, а президент Гитанас Науседа выдвигает предложения для повышения финансирования соцобеспечения.  

За осеннюю сессию парламентарии должны утвердить показатели государственного и муниципальных бюджетов страны на 2020 год, а также бюджеты Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья. 

Как сообщил сейм, среди приоритетных работ – дальнейшее сокращение социальной отчужденности, повышение детских выплат, пересмотр выплат по уходу за ребенком и декрету. 

Президент Г. Науседа предлагает в следующем году выделить на социальные нужды дополнительные 100 млн евро и направить основную часть этих средств на более активное повышение пенсий по старости и выплат людям с недугами. 

Президент предлагает изыскать дополнительные средства путем более медленного повышения не облагаемого налогами минимума, сокращения льготы на дизельное топливо, используемое фермерами, и повышения налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями. 

Первый день сессии будет посвящен программе работ, будут рассмотрены инициированные президентом вопросы об увольнении судей, подозреваемых в коррупции. 

В проект программы задач сессии внесены 507 проектов правовых актов, которые выдвигаются президентом, правительством, комитетами сейма, фракциями и членами сейма. 

В рамках осенней сессии состоятся 45 заседаний. 

Осенняя сессия начинается 10 сентября и завершается 23 декабря. 

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса
BNS

Последние новости

default image
Верховная рада Украины приняла закон об импичменте президента

Подробнее...
default image
В августе благодаря иммиграции количество жителей Литвы увеличилось на 550 человек

Подробнее...
default image
Пранцкетис предупреждает, что расследование о влиянии РФ может стать орудием амбиций

Подробнее...
default image
Парламент Великобритании распущен до 14 октября

Подробнее...
default image
Приоритеты В. Синкявичюса: круговая экономика, меньше пластика, чистые океаны

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис говорит, что распад фракции ПС в сейме не навредит коалиции

Подробнее...
default image
С уходом четырех депутатов рассыпается фракция "Порядка и справедливости" в сейме

Подробнее...
default image
Совет ЕС одобрил кандидатов на посты еврокомиссаров

Подробнее...
default image
В. Синкявичюсу предлагается пост еврокомиссара по окружающей среде

Подробнее...
default image
КНДР рассчитывает возобновить переговоры с США в конце сентября

Подробнее...
default image
Страсбургский суд сообщит, будет ли пересматривать дело о советском геноциде в Литве

Подробнее...
default image
Президент после встречи с губернатором Пенсильвании:США реально участвует в обороне Литвы

Подробнее...
default image
Советник президента: общаться с Беларусью не обязательно означает приглашать А. Лукашенко

Подробнее...
default image
Террористы в Европе пытались применить биологические вещества

Подробнее...
default image
Нетаньяху выступил со специальным заявлением по Ирану

Подробнее...
default image
Начинается осенняя сессия сейма Литвы: ожидают бюджет и соцпредложения президента

Подробнее...
default image
Оппозиция обсудила с премьером инициативу подписать соглашение партий об образовании

Подробнее...
default image
После визита Лаврова в Белый дом США вывезли из РФ топ-шпиона - СМИ

Подробнее...
default image
Очарованный португальцами Г. Науседа питает надежды по поводу будущего футбола Литвы

Подробнее...
default image
Аномальная жара во Франции летом 2019 года убила около 1500 человек

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600