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Оппозиция обсудила с премьером инициативу подписать соглашение партий об образовании

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Представители литовской парламентской оппозиции в понедельник обсудили с премьером Саулюсом Сквярнялисом инициативу подписания парламентскими партиями соглашения о политике в сфере образования.

Лидер оппозиции, либерал Виктория Чмилите-Нильсен после встречи сказала, что правительство может инициировать соглашение.

«Может быть, что правительство выступит с инициативой по этому вопросу. Во всяком случае мы в оппозиции видим это как один из приоритетов», – сказала политик журналистам.

Глава фракции Социал-демократической фракции Юлюс Сабатаускас сказал, что цель соглашения – обеспечить одинаковый уровень образования во всех школах.

«У нас имеет место не только социальное расслоение по доходам и имуществу, но такое же социальное расслоение имеет место в сфере образования», – сказал парламентарий.

Лидер консерваторов, у которых в сейме самая многочисленная оппозиционная фракция – Габриэлюс Ландсбергис сказал, что система образования на сегодняшний день достигла «абсолютного дна». По его словам, сейчас у многих школ нет руководителей, во многих школах плохие показатели обучения, образовательные учреждения недостаточно хорошо оборудованы.

Г. Ландсбергис сказал, что партии должны договориться по нескольким конкретным моментам, чтобы соглашение было максимально конкретным.

Премьер-министр встретился с оппозиционными политиками перед началом осенней сессии сейма 10 сентября.

Сам премьер встречу не комментировал.

Оппозиция также обсудила с премьером предложения президента Гитанаса Науседы дополнительно предусмотреть в бюджете следующего года 100 млн евро на социальную защиту.

Глава государства предложил собрать эти средства путем замедления повышения не облагаемого налогами минимума, урезания льготы на дизельное топливо, используемое фермерами, и повышения налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями. 

Г. Ландсбергис также сказал, что обсудил с премьер-министром планы правительства относительно оборонного бюджета следующего года.

Все парламентские партии, за исключением социал-демократов, подписали соглашение о выделении на оборону до 2030 года 2,5% внутреннего валового продукта.

«Для меня очень важно, чтобы правительство придерживалось этого соглашения. (…) Если нет, то мы можем написать сотни бумаг для каждой сферы жизни, для образования, здравоохранения, и потом забыть о них», – сказал консерватор.

По его словам, премьер пообещал, что в следующем году предложит увеличить финансирование обороны.

BNS

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