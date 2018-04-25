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После визита Лаврова в Белый дом США вывезли из РФ топ-шпиона — СМИ

Photo by US Mission Geneva on Foter.com / CC BY-ND

США в 2017 году в ходе секретной миссии смогли вывезти из России своего топового шпиона в правительстве РФ, пишет CNN со ссылкой на заявления чиновников американской администрации.

Так, человек, непосредственно вовлеченный в дискуссии, заявил, что решение было вызвано, в частности, опасениями, что президент США Дональд Трамп и его администрация неоднократно неправильно обращались с секретными разведдаными и могли способствовать разоблачению источника.

В частности описывается инцидент, когда Трамп встретился в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году. По данным СМИ, Трамп обсуждал с ними сверх-секретные разведданные, предоставленные Израилем.

Кроме того, спустя несколько месяцев он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, после чего изъял записи переводчика, также вызвав подозрения у представителей разведки.

Директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брэмелл заявила, что данные CNN являются ошибочными предположениями. Представитель госсекретаря Майка Помпео от комментариев отказался. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам назвала сообщения CNN «не только неверными, но способными поставить под угрозу жизнь».

В CNN отметили, что, таким образом, США остались без одного из своих ключевых источников информации о внутренней работе Кремля и планах российского президента.

korrespondent.net

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