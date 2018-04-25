Наиболее часто упоминающимся в СМИ министром остается А.Вярига

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В третий год работы правительства Литвы наиболее часто упоминающимся в СМИ министром остается министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, реже всего упоминается министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Как показывают данные, которые предоставила BNS компания мониторинга и анализа СМИ Mediaskopas, в этом году А. Вярига упоминался 13,5 тыс. раз, что составляет 13,3% от числа упоминаний всех министров.

С начала срока полномочий он упоминался более чем в 44,2 тыс. сообщениях в прессе, интернет-порталах, сообщениях новостных агентств, радиостанций и телеканалов Литвы.

И все же в октябре А. Вяригу опередила по числу упоминаний министр внутренних дел Рита Тамашунене, а в ноябре и декабре чаще других министров упоминался министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.

«Два последних месяца – в ноябре и декабре – лидером в СМИ мы можем назвать нового министра транспорта Ярослава Наркевича. Интересно то, что такого большого внимания в СМИ не было даже к увольнению предшественника Я. Наркевича Рокаса Масюлиса», – сказала BNS глава отдела мониторинга и анализа Mediaskopas Вилуне Кайрене.

На втором месте по числу упоминаний в этом году находится министр по вопросам окружающей среды Кястутис Мажейка, он упоминался более 10,3 тыс. раз. На третьем месте – министр транспорта, упоминавшийся почти 9,9 тыс. раз.

И в этом году, и за весь срок полномочий с декабря 2016 года наименее заметным был министр энергетики Ж. Вайчюнас. В течение последнего года он упоминался менее 3,9 тыс. раз.

Правительство Саулюса Сквярнялиса было приведено к присяге 13 декабря 2016 года.