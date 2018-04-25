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Палата общин начнет рассмотрение билля о Brexit

Автор: UK government — https://civilservicelocal.blog.gov.uk/2015/02/26/learning-about-the-workings-of-parliament/, OGL 3, Ссылка

Законопроект об осуществлении Brexit будет вновь внесен в Палату общин британского парламента, новый состав которой продолжит рассмотрение билля.

Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Премьер-министр сообщил главе правительства Ирландии новую информацию, касающуюся графика повторного внесения законопроекта о Brexit на следующей неделе и его одобрения парламентом», — говорится в заявлении Даунинг-стрит, по итогам разговора Джонсона с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

В октябре билль о Brexit, включающий текст достигнутого Джонсоном соглашения с ЕС об условиях «развода», был одобрен британским парламентом во втором чтении. Однако после этого депутаты отказались продолжать рассмотрение законопроекта по ускоренной процедуре. В результате правительство Джонсона сняло документ с рассмотрения, было вынуждено просить ЕС о новой отсрочке Brexit (до 31 октября) и добилось проведения досрочных выборов в Палату общин, состоявшихся в четверг.

По итогам голосования правящая Консервативная партия получила 365 мандатов в нижней палате британского парламента. Для тори это лучший результат за последние 30 лет, который позволит им выполнить главное предвыборное обещание — вывести страну из состава ЕС. Ни одна из оппозиционных партий не имеет возможности помешать правительству осуществить эту задачу. Лейбористы под руководством Джереми Корбина потерпели сокрушительное поражение, сумев провести в парламент всего 203 депутата.

Палата общин начнет работу в обновленном составе во вторник, 17 декабря. Члены правительства Джонсона неоднократно заявляли, что попытаются как можно скорее утвердить в парламенте необходимые для проведения Brexit законы. Британские политические обозреватели предполагают, что для этого могут быть сокращены сроки рождественских парламентских каникулы и назначены дополнительные заседания в выходные дни.

belta.by

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